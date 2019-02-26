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Bolsonaro inicia governo com menor aprovação que FHC, Lula e Dilma

A gestão do presidente reformado foi avaliada como ótima ou boa por 39,8% dos consultados pela pesquisa CNT/MDA

Publicado em 

26 fev 2019 às 17:37

Publicado em 26 de Fevereiro de 2019 às 17:37

Por Mahila Ames de Lara e Douglas Rodrigues do portal Poder 360.
O presidente da República, Jair Bolsonaro, inicia o governo com menor aprovação que os ex-presidentes Fernando Henrique (PSDB), Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Dilma Rousseff (PT).
A gestão do capitão reformado do Exército foi avaliada como ótima ou boa por 39,8% dos consultados pela pesquisa CNT/MDA, divulgada nesta terça- feira. A administração com a pior marca no início de mandato era a de Dilma Rousseff em 2011, que registrou 49,1% de aprovação.
A aprovação do desempenho pessoal do atual presidente atingiu 57,5% contra 28,2% de desaprovação. Outros 14,3% não souberam opinar.
> Bolsonaro mantém ajuda humanitária do Brasil à Venezuela
Bolsonaro foi eleito 38º presidente da República em 28 de outubro de 2018. Ele obteve 57.797.466 votos (55,13% dos válidos). Em 2º lugar, ficou Fernando Haddad (PT), com 47.040.859 votos (44,87% dos válidos). Brancos e nulos foram 9,5% dos votos totais.
REFORMA DA PREVIDÊNCIA
A CNT/MDA apontou ainda que 45,6% desaprovam a reforma das aposentadorias. Outros 43,4% aprovam. Como a margem de erro do levantamento é de 2 pontos percentuais, a situação é de empate técnico.
> Sedu descarta filmar alunos ao cantar hino nacional nas escolas do ES

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