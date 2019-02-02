Bolsonaro deve se reunir com ministros em São Paulo na próxima semana

O presidente Jair Bolsonaro deve receber alguns ministros no hospital em que está internado em São Paulo a partir da próxima semana, se houver liberação médica, informou neste sábado (2) a assessoria de imprensa da Presidência da República.
O ministro de Segurança Institucional, general Augusto Heleno, e o vice-presidente Hamilton Mourão devem ir ao Hospital Albert Einstein, na capital paulista, onde Bolsonaro fez uma cirurgia para reconstrução do trânsito intestinal.
O fim de semana, entretanto, foi reservado para descanso e Bolsonaro não vai despachar. A assessoria da Presidência informou que os médicos advertiram Bolsonaro por ter se esforçado na fala durante a videoconferência de ontem (1º) com o general Augusto Heleno.
A orientação médica é que Bolsonaro evite falar para prevenir a entrada de gases para a cavidade abdominal. A equipe médica também pediu para que o presidente, que é palmeirense, evite emoções e não assista ao jogo de hoje entre Palmeiras e Corinthians, pelo Campeonato Paulista.
Nesta sexta-feira (1º), ele assistiu a grande parte da sessão de eleição da presidência do Senado que acabou sendo suspensa durante a noite e será retomada na manhã de hoje.
Por rede social, Bolsonaro enviou mensagem parabenizando a reeleição de Rodrigo Maia para a presidência da Câmara dos Deputados, mas não ligou para o parlamentar.
Na manhã deste sábado (2), o presidente passou por avaliação médica, que verificou bons índices clínicos. Bolsonaro tem feito fisioterapia respiratória e motora, além de caminhadas. A alimentação continua intravenosa. Um boletim médico está previsto para as 17h.
Segundo a assessoria da Presidência, a mensagem que será lida ao Congresso Federal na sessão de abertura oficial na próxima segunda-feira (4) está finalizada e tratará de assuntos como reforma da Previdência e segurança das barragens.