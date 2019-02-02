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Presidente da Câmara

Bolsonaro deseja a Maia 'sucesso e sabedoria'

Jair Bolsonaro usou novamente o Twitter para desejar ao deputado "sucesso e sabedoria"

Publicado em 

02 fev 2019 às 01:34

Publicado em 02 de Fevereiro de 2019 às 01:34

Com 334 votos, o deputado Rodrigo Maia (DEM-RJ) foi reeleito presidente da Câmara dos Deputados em primeiro turno. O resultado foi bastante comemorado no plenário e Maia se emocionou Crédito: Valter Campanato/Agência Brasil
Minutos após parabenizar Rodrigo Maia (DEM-RJ) pela reeleição à presidência da Câmara, o presidente Jair Bolsonaro usou novamente o Twitter para desejar ao deputado "sucesso e sabedoria".
"Os deputados eleitos escolheram hoje o novo presidente da Câmara Federal. Desejo-lhe sucesso e sabedoria, para que a população brasileira seja a voz soberana e que seus anseios prevaleçam dentro do parlamento, em prol do nosso Brasil e de nossa democracia", escreveu o presidente na rede social. Bolsonaro segue internado em São Paulo, no Hospital Israelita Albert Einstein.

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