Barrado como vice de Bolsonaro, general diz que vai sair do PRP

General Augusto Heleno durante o seminário "Dez anos pela paz no Haiti", promovido pela ONU Crédito: UNIC Rio/Gustavo Barreto

Após o Partido Republicano Progressista (PRP) recusar a indicação do general da reserva Augusto Heleno para ser vice de Jair Bolsonaro (PSL), o general afirmou, nesta quarta-feira (18), que deve se desfiliar do PRP e que continuará ajudando na campanha do pré-candidato.

Apesar da assessoria do partido ter dito que o general Heleno seria candidato ao Senado pelo Distrito Federal, ele negou que será candidato para qualquer outro cargo.

"Não tem porque ficar filiado, eu não vou ser candidato nem a deputado, nem a senador, nada disso. Então eu acho que é melhor eu voltar à minha situação de apartidário. Não adianta eu ter um compromisso com um partido pelo qual eu não tenho nenhuma ligação afetiva. É muito melhor eu ser apartidário como eu fui a vida inteira do que estar carimbado à um partido que não representa nada para mim", disse Heleno ao GLOBO.

O general alegou que tinha um compromisso de ajudar na campanha do pré-candidato Bolsonaro e que continuará colaborando com o candidato:

"Não é um interesse, eu tenho um compromisso de ajudar na campanha (do Bolsonaro). Nós temos reunida uma equipe de gente competente para estudar, traçar algumas ideias e coordenar toda essa movimentação, não só em torno de programa de governo mas depois, se der certo, em termos de como governar", afirmou.

Nesta quarta (18), o PRP recusou indicar o nome do militar para ser vice de Jair Bolsonaro em candidatura à Presidência da República. Na terça (17), Bolsonaro indicou que anunciaria Augusto Heleno como vice, mas não houve acordo.

Ao GLOBO, o general Augusto Heleno disse que ouviu e entendeu as justificativas do presidente do PRP sobre o motivo de vetarem a indicação de seu nome para ser vice de Bolsonaro e disse ainda que não se sentiu "afetado" pela decisão da sigla.