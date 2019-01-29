Assessor de Bolsonaro é exonerado após cancelamento de entrevista

O assessor de imprensa Tiago Pereira Gonçalves, que atribuiu à "abordagem antiprofissional da imprensa" o cancelamento da entrevista do presidenteno Fórum Econômico Mundial, foi exonerado nesta segunda-feira (28).

A sua saída foi publicada no "". Ele trabalhava no Palácio do Planalto desde agosto do ano passado, na administração do ex-presidente. Antes, trabalhou com o deputado federal Vicente Cândido (PT-SP).

No período eleitoral, ele fez diversas postagens críticas ao hoje presidente. O assessor de imprensa também compartilhou um vídeo favorável à campanha #EleNão, que mobilizou artistas e pessoas comuns na campanha eleitoral com motivos para não votar no então presidenciável.