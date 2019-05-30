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Crime

Assassino confesso de Gerson Camata presta depoimento em Vitória

Marcos Venicio Moreira Andrade será ouvido pela primeira vez em juízo, em audiência que ocorre na tarde desta quinta-feira
José Carlos Schaeffer

José Carlos Schaeffer

Publicado em 

30 mai 2019 às 19:01

Publicado em 30 de Maio de 2019 às 19:01

Marcos Venicio Moreira Andrade Crédito: Divulgação | Polícia Civil
O autor confesso do assassinato do ex-governador Gerson Camata, Marcos Venicio Moreira Andrade será ouvido pela primeira vez em juízo, em audiência que ocorre nesta quinta-feira (30), no Fórum Criminal de Vitória. Ele está no local desde o início da tarde. Além dele, uma testemunha de defesa do réu também deve ser ouvida.
As testemunhas de acusação e as demais testemunhas de defesa foram ouvidas anteriormente em outras duas audiências do caso, realizadas no mês de abril. Na ocasião, a viúva do ex-governador, Rita Camata falou ao juiz na condição de informante.
Camata foi assassinado com um tiro enquanto caminhava pela Praia do Canto, em Vitoria, no dia 26 de dezembro de 2018.
> Vídeo mostra que morte de Gerson Camata foi premeditada, diz acusação
O autor do disparo é Marcos Venicio Andrade, conhecido como Marquinho, de 66 anos, que foi assessor de Camata por quase 20 anos. Ele foi preso no mesmo dia do crime. Na delegacia, declarou, em depoimento, que a motivação foi uma ação judicial movida por ele contra Camata, que resultou no bloqueio de R$ 60 mil de sua conta bancária.
> Testemunha ouviu o que assassino disse a Gerson Camata

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