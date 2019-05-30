Assassino confesso de Gerson Camata presta depoimento em Vitória

O autor confesso doserá ouvido pela primeira vez em juízo, em audiência que ocorre nesta quinta-feira (30), no. Ele está no local desde o início da tarde. Além dele, uma testemunha de defesa do réu também deve ser ouvida.

As testemunhas de acusação e as demais testemunhas de defesa foram ouvidas anteriormente em outras duas, realizadas no mês de abril. Na ocasião,

Camata foi assassinado com um tiro enquanto caminhava pela Praia do Canto , em Vitoria, no dia 26 de dezembro de 2018.

O autor do disparo é Marcos Venicio Andrade, conhecido como Marquinho, de 66 anos, que foi assessor de Camata por quase 20 anos. Ele foi preso no mesmo dia do crime. Na delegacia, declarou, em depoimento, que a motivação foi uma ação judicial movida por ele contra Camata, que resultou no bloqueio de R$ 60 mil de sua conta bancária.