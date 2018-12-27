Assassinato de Gerson Camata chocou a Praia do Canto

Gerson Camata foi assassinado nesta quarta-feira (26) na Praia do Canto, em Vitória Crédito: Vitor Jubini | GZ

A Praia do Canto está em luto. Foi o que afirmou um morador da região, de 54 anos, após receber a notícia da morte do ex-governador Gerson Camata. A frase do autônomo George Bonfim resumiu aquilo que se viu ao longo da tarde desta quarta (26) na Rua Joaquim Lírio, na Praia do Canto.

O crime aconteceu às 17 horas e as dezenas de pessoas que se aglomeraram no local pareciam não acreditar no que viam e ouviam. O clima era de tristeza generalizada. O número de pessoas no local era tão grande que o trânsito precisou ser interrompido por cerca de duas horas.

Eu cheguei em casa, liguei a televisão e vi a notícia da morte do Camata. Na mesma hora eu peguei uma bicicleta e vim correndo para cá. Eu precisava ver com os meu próprios olhos. Mas a ficha ainda não caiu, contou George.

Uma moradora do prédio em frente ao local do crime que não quis se identificar ouviu o disparo, mas achou que se tratava de um acidente de trânsito.Eu fui olhar pela janela e aí já vi a correria. Logo já vi a polícia e pensei que se tratava de algo mais grave, afirmou.

FIGURA CATIVA

Quem costuma frequentar o comércio da região com certeza já havia se encontrado, em algum momento, com o ex-governador. Comerciantes, autoridades e representantes do governo que estiveram no local eram unânimes: Camata era uma figura cativa da Praia do Canto.

É inaceitável! Ele vinha sempre aqui, tomava um café, conversava com todos. Era um homem querido, sempre bem recebido por onde passava, contou o autônomo George Bonfim.

O secretário da Casa Civil, José Carlos da Fonseca Júnior, o Zé Carlinhos, foi para o local assim que ficou sabendo do assassinato. Ele contou que sempre se encontrava com Camata na padaria em frente ao local do crime. Com muita frequência nos encontrávamos para tomar um café na padaria. Ele tinha a cara de Vitória, muito querido e respeitado. Ele soube sair da política mantendo amizade e respeito. Tinha a capacidade de se relacionar, de conviver.

Para quem admirava Camata, somente a palavra tragédia resume a tarde de ontem. Foi uma barbaridade, é inacreditável. Ninguém esperava por uma tragédia desse tipo, muito menos nessa época de fim de ano, disse George Bonfim.

O corpo do ex-governador foi levado para o Departamento Médico Legal (DML) por volta das 19 horas. As pessoas continuaram aglomeradas no local, ainda em choque, mesmo após a retirada do corpo de Gerson Camata.

ÚLTIMOS PASSOS

Um comerciante da região, de 50 anos, contou que chegou a cumprimentar o ex-governador minutos antes do assassinato.

O senhor desconfiou de alguma coisa?

Não. Eu estava com mais três pessoas na calçada, em frente ao meu bar. O Camata atravessou a rua, nos cumprimentou, e seguiu para o carro dele.

Em que momento aconteceu o disparo?

Assim que ele nos cumprimentou, entramos no bar. Quando eu já estava lá dentro ouvi o barulho do disparo e saí para ver o que estava acontecendo.

Ele chegou a pedir socorro?

Não. Assim que eu saí do bar, vi ele vindo em minha direção na calçada. Já estava baleado, sangrando e cambaleando. Aí ele caiu no chão em frente ao meu bar. Pedimos socorro, mas quando o Samu chegou ele já havia falecido.

Foi um choque?

Sem dúvidas. Ele sempre estava aqui. Na padaria, almoçando. Ninguém esperava.