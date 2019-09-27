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Palácio Anchieta

Após viagem à Itália, Casagrande reassume o governo do ES

Por uma semana, o governo do Espírito Santo foi comandado, pela primeira vez, por uma mulher, a vice Jaqueline Moraes
Vinícius Valfré

Vinícius Valfré

Publicado em 

27 set 2019 às 11:32

Publicado em 27 de Setembro de 2019 às 11:32

O governador Renato Casagrande voltará a viajar em novembro Crédito: Rodrigo Gavini
Em cerimônia no Palácio Anchieta, o governador Renato Casagrande (PSB) reassumiu o governo do Espírito Santo na tarde desta sexta-feira (27), após uma semana em viagem oficial pela Itália. No período, ele foi substituído pela vice, Jaqueline Moraes (PSB).
A interinidade de Jaqueline significou a primeira vez que uma mulher assumiu o Espírito Santo desde a Proclamação da República, em 1889. No período à frente do Palácio Anchieta, uma das agendas da vice foi lançar o Observatório de Políticas para Mulheres.
> O dia de Jaqueline Moraes no comando do Espírito Santo
Quando transmitiu o cargo para Jaqueline, na sexta da semana passada, Renato Casagrande anunciou também que fará outra viagem internacional, em novembro. Assim, deixará o Poder Executivo mais uma vez sob cuidados da aliada.
> Turismo, bajulação e Game Of Thrones: os tuítes no Palácio Anchieta
Na Itália, Casagrande participou da Feira Internacional de Comércio de Pedras, Design e Tecnologia, a Marmomac 2019, em Verona. O governador usou a missão para prospectar investimentos para o Espírito Santo.
> Jaqueline Moraes era camelô perto do palácio que hoje governa
Os compromissos de Casagrande no país europeu envolveram, ainda, visita a centro que é referência em inovação, em Treviso, e assinatura de acordo com a Câmara de Comércio Ítalo-Brasileira, em Milão.

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