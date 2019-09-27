Após viagem à Itália, Casagrande reassume o governo do ES

Em cerimônia no Palácio Anchieta, o governador Renato Casagrande (PSB) reassumiu o governo do Espírito Santo na tarde desta sexta-feira (27), após uma semana em viagem oficial pela Itália. No período, ele foi substituído pela vice, Jaqueline Moraes (PSB).
A interinidade de Jaqueline significou a primeira vez que uma mulher assumiu o Espírito Santo desde a Proclamação da República, em 1889. No período à frente do Palácio Anchieta, uma das agendas da vice foi lançar o Observatório de Políticas para Mulheres.
Quando transmitiu o cargo para Jaqueline, na sexta da semana passada, Renato Casagrande anunciou também que fará outra viagem internacional, em novembro. Assim, deixará o Poder Executivo mais uma vez sob cuidados da aliada.
Na Itália, Casagrande participou da Feira Internacional de Comércio de Pedras, Design e Tecnologia, a Marmomac 2019, em Verona. O governador usou a missão para prospectar investimentos para o Espírito Santo.
Os compromissos de Casagrande no país europeu envolveram, ainda, visita a centro que é referência em inovação, em Treviso, e assinatura de acordo com a Câmara de Comércio Ítalo-Brasileira, em Milão.