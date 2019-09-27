Após viagem à Itália, Casagrande reassume o governo do ES

O governador Renato Casagrande voltará a viajar em novembro Crédito: Rodrigo Gavini

Em cerimônia no Palácio Anchieta, o governador Renato Casagrande (PSB) reassumiu o governo do Espírito Santo na tarde desta sexta-feira (27), após uma semana em viagem oficial pela Itália. No período, ele foi substituído pela vice, Jaqueline Moraes (PSB).

Quando transmitiu o cargo para Jaqueline, na sexta da semana passada, Renato Casagrande anunciou também que fará outra viagem internacional, em novembro. Assim, deixará o Poder Executivo mais uma vez sob cuidados da aliada.

Na Itália, Casagrande participou da Feira Internacional de Comércio de Pedras, Design e Tecnologia, a Marmomac 2019, em Verona. O governador usou a missão para prospectar investimentos para o Espírito Santo.