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Frei Paulão

Após reportagem do Gazeta Online, ficha-suja desiste de cargo no governo

Ex-prefeito de Muqui, que está inelegível até 2021, havia sido nomeado em Subsecretaria na pasta de Agricultura

Publicado em 17 de Janeiro de 2019 às 19:11

Vinícius Valfré

Vinícius Valfré

Publicado em 

17 jan 2019 às 19:11
Frei Paulão desistiu do cargo de subsecretário de Agricultura no governo do Estado Crédito: Edson Chagas/Arquivo
Após A Gazeta e o Gazeta Online mostrarem que José Paulo Viçosi, o Frei Paulão (PSB), havia sido nomeado subsecretário de Agricultura do governo de Renato Casagrande (PSB) apesar de enquadrado na Lei da Ficha Limpa e impedido de assumir a Prefeitura de Muqui em 2016, ele desistiu do cargo. A informação foi confirmada por pessoas próximas a ele.
Frei Paulão vinha consultando correligionários a respeito da exposição negativa. Junto com eles, concluiu que o desgaste não seria interessante para ele ou para o governo. "Foi melhor para todo mundo", destacou um socialista.
Nesta quarta-feira (17), Frei Paulão enviou um comunicado ao secretário interino da pasta de Agricultura, Rodrigo Vaccari, no qual agradece pela indicação de seu nome para o cargo, mas declina do convite. "Devido às dúvidas legais surgidas em torno do meu nome, abro mão da oportunidade de nomeação ao cargo referido", destacou. 
Embora a porta tenha sido fechada para o ex-futuro subsecretário, membros do PSB se solidarizaram com Frei Paulão, considerado pelo núcleo de Casagrande como alguém com bom perfil para compor o governo, na Subsecretaria de Aquicultura e Pesca. A ordem é "preservá-lo".
> Ficha-suja ganha cargo no governo Casagrande

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