Após reportagem do Gazeta Online, ficha-suja desiste de cargo no governo

Frei Paulão desistiu do cargo de subsecretário de Agricultura no governo do Estado Crédito: Edson Chagas/Arquivo

Frei Paulão vinha consultando correligionários a respeito da exposição negativa. Junto com eles, concluiu que o desgaste não seria interessante para ele ou para o governo. "Foi melhor para todo mundo", destacou um socialista.

Nesta quarta-feira (17), Frei Paulão enviou um comunicado ao secretário interino da pasta de Agricultura, Rodrigo Vaccari, no qual agradece pela indicação de seu nome para o cargo, mas declina do convite. "Devido às dúvidas legais surgidas em torno do meu nome, abro mão da oportunidade de nomeação ao cargo referido", destacou.