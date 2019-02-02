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Após impasse de mais de 5 horas, eleição a presidente do Senado é adiada

Às 22h15 foi anunciado o adiamento. A sessão deve ser retomada às 11h deste sábado (2)

Publicado em 

02 fev 2019 às 00:31

Publicado em 02 de Fevereiro de 2019 às 00:31

Eleição no Congresso: os novos presidentes da Câmara e do Senado Crédito: Dida Sampaio
A disputa entre parte do governo Jair Bolsonaro (PSL) e Renan Calheiros (MDB-AL) pelo comando do Senado causou muita confusão e um impasse que durou mais cinco horas nesta sexta-feira (1).
Às 22h15 foi anunciado o adiamento. A sessão deve ser retomada às 11h deste sábado (2).
Davi Alcolumbre (DEM-AP), o nome defendido pelo ministro Onyx Lorenzoni (Casa Civil), presidiu a sessão por ser o único remanescente da antiga Mesa Diretora que manteve o mandato.
Sem se declarar oficialmente como candidato, ele patrocinou então uma manobra, contrária ao regimento do Senado, colocando em votação a proposta de votação aberta - aprovada por 50 votos a 2.
Renan - que é alvo da Lava Jato e tem pouquíssimas chances em uma votação aberta - e aliados protestaram e acabaram inviabilizado a sessão. A senadora Kátia Abreu (PDT-TO) chegou a subir à Mesa e tomar de Alcolumbre a pasta dos trabalhos.

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