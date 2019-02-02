Após impasse de mais de 5 horas, eleição a presidente do Senado é adiada

Eleição no Congresso: os novos presidentes da Câmara e do Senado Crédito: Dida Sampaio

A disputa entre parte do governo Jair Bolsonaro (PSL) e Renan Calheiros (MDB-AL) pelo comando do Senado causou muita confusão e um impasse que durou mais cinco horas nesta sexta-feira (1).

Às 22h15 foi anunciado o adiamento. A sessão deve ser retomada às 11h deste sábado (2).

Davi Alcolumbre (DEM-AP), o nome defendido pelo ministro Onyx Lorenzoni (Casa Civil), presidiu a sessão por ser o único remanescente da antiga Mesa Diretora que manteve o mandato.

Sem se declarar oficialmente como candidato, ele patrocinou então uma manobra, contrária ao regimento do Senado, colocando em votação a proposta de votação aberta - aprovada por 50 votos a 2.