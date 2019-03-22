Anunciada como número 2 do MEC, e depois barrada, Ioelene Lima é demitida

Iolene Lima, indicada para 2º maior cargo do ministério da Educação Crédito: Reprodução/Twitter

Anunciada secretária-executiva do MEC (Ministério da Educação) pelo ministro Ricardo Vélez Rodriguez, mas barrada internamente, a professora Ioelene Lima foi demitida da pasta na quinta-feira (21). A briga por cargos expõe a crise que atinge o MEC.

Depois de mudanças em cargos atingirem alunos do escritor Olavo de Carvalho, Vélez passou a ser desgastado e teve que demitir seu secretário executivo, Luiz Antonio Tozi. Na sequência, não conseguiu nomear duas pessoas anunciadas: o assessor Rubens Barreto e a própria Ioelene.

Em carta, também publicada em sua conta pessoal no Twitter, Ioelene diz que "após uma semana de espera, recebi a informação que não faço mais parte do grupo do MEC"

Evangélica, ela foi anunciada pelo ministro também pelas redes sociais. Mas seu nome não agradou olavistas --que a viam ligada a Tozi-- nem a bancada evangélica.

Acabou rifada dentro do governo. "Não sei o que dizer, mas confio que Deus me guardará e guiará", escreveu. Ela desejou boa sorte ao ministro e ao governo.

Além de Tozi, o ministro também foi forçado a se desfazer de um assessor próximo, o coronel Ricardo Roquetti.