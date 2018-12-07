Amunes critica mudança na Lei de Responsabilidade Fiscal

Prefeitos de Viana e de Linhares, Gilson Daniel e Guerino Zanon querem comandar entidade municipalista Crédito: Carlos Alberto Silva

"Nenhum administrador pode querer o fim da LRF. É um passo para se avançar contra uma das leis mais importantes já criadas no mundo. Eu tenho que admitir que temos que arrumar maneiras mais inteligentes de superar as dificuldades", pontuou ele, que comanda também a Prefeitura de Linhares.

O projeto aprovado pela maioria dos deputados permite que os municípios com queda de receita superior a 10% não sofram restrições se ultrapassarem o limite de gastos. No entanto, a queda de arrecadação deve ser provocada exclusivamente por dois fatores: a redução do repasse do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) ou pela diminuição de receita com royalties e participações especiais.

Para Guerino, tal imposição "não representa praticamente nada". "Os municípios não podem depender de royalties. Esse país tem que pensar em políticas públicas fora disso. O segundo fator, que é a queda do FPM, é outro absurdo. Se estivessem pensando no contexto da crise que estamos passando, mas vincular exclusivamente à concessão de repasses é brincadeira", declarou.