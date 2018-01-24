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Boneco anti-Lula

'Pixuleco' contra Lula é retirado por pedido de Secretaria de Segurança

Movimentos haviam erguido boneco inflável em frente a acampamento pró-PT

Publicado em 

24 jan 2018 às 12:43

Publicado em 24 de Janeiro de 2018 às 12:43

Protesto contra Lula na Praia de Camburi, em Vitória Crédito: Ricardo Medeiros
A Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Sul (SSP-RS) informou, pelo Twitter, que determinou a retirada do boneco inflável anti-Lula — conhecido como "Pixuleco" — de um barco sobre o Lago Guaíba, em Porto Alegre. Nesta quarta-feira, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4) decide se confirma ou não a sentença de nove anos e meio de prisão do ex-presidente no caso do triplex do Guarujá. O material, que figura o político com roupas de presidiário, foi retirado cerca de uma hora e meia depois do início do julgamento.
Movimentos favoráveis à condenação do petista inflaram o boneco, um dos símbolos das manifestações contra o PT em 2016, colocaram-no em um barco e o posicionaram em frente à área em que ativistas pró-Lula acampavam. Agentes de segurança abordaram a embarcação. Apesar da regularidade da documentação e da tripulação, a SSP-RS pediu a retirada do material. A pasta não detalhou o porquê do pedido.
As forças de segurança do estado montaram um esquema de segurança especial para o julgamento de Lula. Movimentos sociais viajaram até Porto Alegre em solidariedade ao petista. Críticos do ex-presidente também se mobilizaram em protesto. O Lago Guaíba, por exemplo, tem patrulhamento naval nesta quarta-feira.
Nesta quarta-feira, três desembargadores do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4) decidem se concordam ou revisam a sentença de primeira instância do juiz Sérgio Moro, em processo que afeta diretamente as eleições presidenciais de 2018. Lula, que tem declaradas ambições eleitorais, é o primeiro colocado nas pesquisas de intenção de voto e pode ter a candidatura impugnada em caso de condenação.
 

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