'Excelente trabalho do Onyx', diz Mourão sobre vitória de Alcolumbre

Questionado sobre os resultados das eleições nas duas Casas, na última semana, Mourão avaliou que "foram muito bons" e que agora é preciso esperar o começo dos trabalhos.

Na Câmara, o deputado Rodrigo Maia (DEM-RJ) se reelegeu. Sobre a sessão de votação do Senado, que foi tumultuada e teve que ser refeita, o vice-presidente afirmou que o processo foi "confuso".