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Senado

'Excelente trabalho do Onyx', diz Mourão sobre vitória de Alcolumbre

Questionado sobre os resultados das eleições nas duas Casas, na última semana, Mourão avaliou que "foram muito bons"

Publicado em 

04 fev 2019 às 12:23

Publicado em 04 de Fevereiro de 2019 às 12:23

Crédito: Romério Cunha/VPR
O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, afirmou nesta segunda-feira, 4, que a vitória de Davi Alcolumbre (DEM-AP) para o comando do Senado foi fruto do esforço do ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni. "Acho que foi um excelente trabalho do ministro Onyx, muito bem feito, ele está de parabéns", disse Mourão ao chegar ao Palácio do Planalto.
Questionado sobre os resultados das eleições nas duas Casas, na última semana, Mourão avaliou que "foram muito bons" e que agora é preciso esperar o começo dos trabalhos.
Na Câmara, o deputado Rodrigo Maia (DEM-RJ) se reelegeu. Sobre a sessão de votação do Senado, que foi tumultuada e teve que ser refeita, o vice-presidente afirmou que o processo foi "confuso".

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