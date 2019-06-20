'Blindagem' garantiu apoio durante depoimento de Moro

Moro em audiência na CCJ do Senado Crédito: Edilson Rodrigues/Agência Senado

Parlamentares governistas e apoiadores da Lava Jato se juntaram para intensificar a defesa do ministro da Justiça, Sérgio Moro, e exaltar o trabalho do ex-juiz à frente da operação.

Mesmo sem fazer questionamentos diretos ao ministro, senadores usaram o seu tempo de fala na comissão para elogiar Moro e dar espaço para que o ministro repetisse argumentos, alegando imparcialidade na condução da Lava Jato e atacando o que chamou de "sensacionalismo" na divulgação das supostas conversas com o procurador Deltan Dallagnol.

Líder do PSL na Casa, Major Olimpio (SP) negou estratégia articulada para proteger o ministro. "Ele não precisa de blindagem de ninguém", disse.