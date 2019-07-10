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Ameaça

'Vou arrancar suas duas pernas', diz aluno a professora em escola de Guriri

Ameaça foi feita depois que rapaz foi repreendido pela educadora após entrar na sala de aula falando ao celular
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 jul 2019 às 13:37

Publicado em 10 de Julho de 2019 às 13:37

Escola Estadual Wallace Castelo Dutra, onde aluno ameaçou a professora Crédito: Reprodução/Google Street View
As constantes ameaças de um aluno de 21 anos acuaram uma professora da Escola Estadual Wallace Castelo Dutra, no balneário de Guriri, em São Mateus, por muito tempo. No entanto, após ele dizer, na noite desta terça-feira (09), que arrancaria as duas pernas da educadora, ela criou coragem, chamou a polícia e registrou um boletim de ocorrência.
Segundo a Polícia Militar, a professora, de 51 anos, contou que o jovem entrou na sala de aula falando ao celular. Quando ela pediu que guardasse o aparelho, o aluno ficou bastante agressivo e começou a xingá-la. Revoltado, ele teria dito duas ameaças: No semestre que vem você vai ver o que vou fazer com você e Vou arrancar suas duas pernas.
> Professor denunciado por assédio a aluna na Serra nega acusações
A educadora ainda disse que não é a primeira vez que foi ameaçada pelo jovem e, desta vez, decidiu registrar um boletim de ocorrência. Abordado pelos militares, o aluno não negou as acusações e explicou que havia ficado nervoso com a professora, pois ele estava apenas terminando uma ligação.
De acordo com a PM, a vítima e o suspeito foram conduzidos para a 18ª Delegacia Regional de São Mateus.
Vou arrancar suas duas pernas, diz aluno a professora em escola de Guriri
SEDU
Em nota, a Secretaria de Estado da Educação (Sedu) informou que o boletim de ocorrência do caso foi registrado e que as aulas da modalidade de ensino do aluno já se encerram nesta quarta-feira (10), o que o liberará das atividades na unidade de ensino.
POLÍCIA CIVIL
Por meio de nota, a Polícia Civil informou que o aluno de 21 anos assinou um termo de compromisso de comparecer em audiência no Juizado Especial Criminal e responderá por crime de ameaça em liberdade.
 

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