Escola Estadual Wallace Castelo Dutra, onde aluno ameaçou a professora Crédito: Reprodução/Google Street View

As constantes ameaças de um aluno de 21 anos acuaram uma professora da Escola Estadual Wallace Castelo Dutra, no balneário de Guriri, em São Mateus , por muito tempo. No entanto, após ele dizer, na noite desta terça-feira (09), que arrancaria as duas pernas da educadora, ela criou coragem, chamou a polícia e registrou um boletim de ocorrência.

Segundo a Polícia Militar, a professora, de 51 anos, contou que o jovem entrou na sala de aula falando ao celular. Quando ela pediu que guardasse o aparelho, o aluno ficou bastante agressivo e começou a xingá-la. Revoltado, ele teria dito duas ameaças: No semestre que vem você vai ver o que vou fazer com você e Vou arrancar suas duas pernas.

A educadora ainda disse que não é a primeira vez que foi ameaçada pelo jovem e, desta vez, decidiu registrar um boletim de ocorrência. Abordado pelos militares, o aluno não negou as acusações e explicou que havia ficado nervoso com a professora, pois ele estava apenas terminando uma ligação.

De acordo com a PM, a vítima e o suspeito foram conduzidos para a 18ª Delegacia Regional de São Mateus.

Your browser does not support the audio element. Vou arrancar suas duas pernas, diz aluno a professora em escola de Guriri

SEDU

Em nota, a Secretaria de Estado da Educação (Sedu) informou que o boletim de ocorrência do caso foi registrado e que as aulas da modalidade de ensino do aluno já se encerram nesta quarta-feira (10), o que o liberará das atividades na unidade de ensino.

POLÍCIA CIVIL

Por meio de nota, a Polícia Civil informou que o aluno de 21 anos assinou um termo de compromisso de comparecer em audiência no Juizado Especial Criminal e responderá por crime de ameaça em liberdade.