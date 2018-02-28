Travesti é morta a tiros na lateral da BR 101 em São Mateus

Uma travesti foi assassinada a tiros na noite desta terça-feira (27), por volta de 20h30, em São Mateus, Norte do Estado. Segundo a Polícia Militar, o crime aconteceu na lateral da BR 101, no bairro Boa Vista.

Quando os militares chegaram ao local, encontraram a equipe médica da Eco 101, concessionária que administra a rodovia. O médico responsável informou que a vítima estava morta.

Testemunhas disseram aos PMs que um veículo, não identificado, passou e fez vários disparos em direção às pessoas que estavam no local. Os tiros atingiram apenas a travesti. Ninguém mais se feriu. A perícia foi chamada e constatou mais de 10 perfurações no corpo.

A vítima não possuía nenhum tipo de identificação, mas familiares informaram o nome dela, que não foi divulgado pela PM. No entanto, conhecidos disseram que o apelido da travesti era "Pit".

O corpo foi recolhido e levado para o Serviço Médico Legal de Linhares, onde foi identificado como sendo de Renato Araújo de Jesus, 29 anos.

A Polícia Civil informou que o caso está sob investigação da Delegacia de Crimes Contra a Vida de São Mateus. Até o momento, ninguém foi detido. Informações que colaborem com o trabalho da polícia podem ser feitas por meio do Disque Denúncia (181). O sigilo e o anonimato são garantidos.



