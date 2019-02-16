Suspeito de invadir condomínios da Praia da Costa é preso

Suspeito de invadir condomínios da Praia da Costa Crédito: Divulgação/Polícia Civil

A equipe da Divisão Especializada de Furtos e Roubos de Veículos (DFRV) prendeu, nesta quinta-feira (14), Maycon da Silva Brambat, vulgo "boca torta" de 34 anos, suspeito de invadir um condomínio e furtar duas bicicletas do local. O crime foi praticado no bairro Praia da Costa, em Vila Velha, nessa quarta-feira (13). A prisão do suspeito ocorreu no bairro Santa Mônica, no município.

Segundo o responsável pela ação policial, delegado Ricardo Toledo, a identificação de Maycon ocorreu durante as investigações de outro crime. “Nós estávamos apurando o furto de um automóvel e, quando assistíamos as imagens de vídeo-monitoramento de um condomínio, nós descobrimos um homem que invadia o local e roubava duas bicicletas”, contou.

Maycon é morador de rua e é suspeito de várias invasões e furtos a condomínios do bairro Praia da Costa, em Vila Velha. O detido também possui passagem pelos crimes de furto, posse ilegal de arma de fogo de uso restrito e violência doméstica.

“No momento da prisão, ele estava com uma bicicleta furtada em outubro do ano passado. Ele também possuía um mandado de prisão em aberto expedido pela 2ª Vara Criminal de Vila Velha. Na delegacia, descobrimos que ele é suspeito de ter arrombado e furtado cinco condomínios, além de ter tentado o mesmo crime outras 11 vezes”, explicou Toledo.

De acordo com o delegado, Maycon confessou os crimes durante depoimento. “Ele alegou que cometia os crimes para trocar as bicicletas furtadas por entorpecente”, disse.

Maycon da Silva Brambat, foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV), onde será indiciado por furto qualificado.