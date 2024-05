Suspeito de aplicar golpe de mais de R$ 600 mil é preso em prédio de luxo no ES

Homem de 35 anos é apontado como um dos líderes de uma associação criminosa que tinha como alvo uma rede hoteleira nacional

De acordo com a Polícia Civil do Espírito Santo , a ação aconteceu no último dia 22, organizada pela Polícia Civil de São Paulo. Com o nome “Card Exchange”, ela tinha objetivo de prender os líderes da organização criminosa e fazer buscas nas casas de todos os envolvidos. A operação aconteceu de forma simultânea em Vila Velha, na capital de São Paulo e em Eusébio, no Ceará.

Planejamento

Procurada por A Gazeta, a Polícia Civil de São Paulo informou que as investigações identificaram um núcleo de, pelo menos, quatro pessoas preparando o golpe. A equipe da 1ª DCCiber obteve dois mandados de prisões e quatro mandados de busca e apreensão. Os policiais cumpriram as medidas judiciais na cidade de São Paulo, e nos municípios de Eusébio, no Ceará, e em Vila Velha. As ações contaram com equipes de policiais civis do Ceará, e da Deic (Delegacia Especializada em Investigações Criminais) de Vila Velha.