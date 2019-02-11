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Vitória

Quatro pessoas detidas transportando drogas para bloco de carnaval

Eles estavam em um veículo quando foram abordados pela PM. Com eles foram encontrados maconha, ecstasy e loló

Publicado em 

10 fev 2019 às 21:16

Publicado em 10 de Fevereiro de 2019 às 21:16

Drogas que foram encontradas com quatro pessoas no bairro Bonfim, em Vitória Crédito: Divulgação / Polícia Militar
Quatro pessoas foram detidas na tarde deste domingo (10) transportando drogas para um bloco de carnaval em Vitória. Eles estavam em um veículo de transporte via aplicativo e foram abordados pela Polícia Militar após comportamento suspeito dos ocupantes.
De acordo com a PM, uma guarnição foi deslocada para o bairro Bonfim, em Vitória, para averiguar uma denúncia de um táxi com restrição de furto e roubo. No local, os policiais militares desconfiaram da atitude dos ocupantes de um Fiat Argo preto que passava no momento, e ordenaram que o condutor parasse o veículo.
Com os passageiros, os PMs encontraram duas buchas de maconha, oito comprimidos de ecstasy, 10 frascos de loló e mais uma quantidade de loló dentro de um vidro de álcool. Além de R$ 220 em espécie.
Os quatro passageiros, sendo um menor de idade, disseram que estavam indo para um bloco de carnaval em Jardim da Penha. Eles também alegaram que a droga era para consumo próprio, mas a polícia acredita que, pela quantidade encontrada, os entorpecentes seriam traficados no local.
Todos os detidos foram encaminhados para 1ª Delegacia Regional de Vitória, onde seguiam prestando depoimento até o fechamento desta matéria. O motorista também foi levado como testemunha.

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