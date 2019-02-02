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Autuado em flagrante

Preso homem que ateou fogo em ônibus em Aracruz

Autuado em flagrante por incêndio majorado, Walk Pereira cometeu o crime nessa quinta-feira

Publicado em 

01 fev 2019 às 21:10

Publicado em 01 de Fevereiro de 2019 às 21:10

Acusado de ter colocado fogo em ônibus em Aracruz, Walk Pereira é preso Crédito: Divulgação/Polícia Civil
Chegou ao fim a fuga de Walk Pereira, de 27 anos, responsável por atear fogo em um ônibus em
Aracruz
, no
Norte
do Estado. O acusado, que havia fugido após o crime, foi preso na tarde desta sexta-feira (1) pela Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) da cidade e autuado em flagrante por incêndio. De acordo com nota da
Polícia Civil
, ele será encaminhado para o Centro de Detenção Provisória (CDP) do município.
Segundo relato de testemunhas à Polícia Militar, o acusado teria comentado que trabalhava em um quiosque próximo ao trevo de Coqueiral de Aracruz, local em que embarcou no ônibus, e que morava na Vila do Riacho, outro bairro da cidade. 
O CASO
O crime aconteceu no balneário de Barra do Sahy por volta das 22h, dessa quinta-feira (31). Segundo registro da PM, o suspeito ameaçou passageiros e funcionários do coletivo, ordenou que todos descessem e incendiou o veículo. Testemunhas disseram que o criminoso entrou com uma mochila, alegando estar armado e que atiraria caso as vítimas o desobedecessem.
Apesar de o coletivo ter ficado totalmente destruído, ninguém ficou ferido. O incêndio foi apagado por uma equipe de bombeiros civis de uma fábrica da região. Proprietária do ônibus, a empresa Expresso Aracruz afirmou que o ocorrido tratava-se de um ato de vandalismo isolado e que o prejuízo giraria em torno de R$ 380 mil.
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