Presa dupla suspeita de participação na morte de segurança no Centro

Everson e João Victor foram presos no último dia 17 Crédito: Divulgação

Dois homens foram presos, no último dia 17, acusados de participação na morte do segurança Fábio da Silva Gonçalves , 42 anos, em 30 de outubro de 2018, no Centro de Vitória. Everson Fernando Pereira dos Santos, 19 anos, e João Victor Oyarzabal Gauto, 20 anos, foram presos durante uma operação da Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa de Vitória (DHPP) no bairro São Geraldo, na Serra.

De acordo com informações da polícia, as investigações apontam que Everson e João Victor estavam junto com Marcos Romano Martins e Alessandro de Souza Vieira, vulgo Cocão, quando os mesmos foram até próximo ao local da execução a bordo do veículo Gol, de cor preta, com placas do Rio de Janeiro. No local do crime, segundo a polícia, Alessandro saltou do veículo e se dirigiu a pé até perto da vítima e, de surpresa, desferiu os disparos, vindo a matar Fábio.

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"O Everson e o João Victor estavam juntos no momento da execução e participaram de alguma forma dando apoio. E as investigações apontam um relacionamento anterior deles com os demais investigados. Todos são oriundos de São Geraldo, na Serra. Alessandro não era de lá, mas frequentava muito o local", explicou o delegado Janderson Lube, titular da DHPP de Vitória.

O QUE DIZEM OS PRESOS

Ao serem ouvidos, Everson e João Victor confirmaram que estavam no veículo Gol, de cor preta, na data e horário do crime, porém alegaram que não tinham conhecimento de que Alessandro iria executar o Fábio.

Everson e João Victor disseram, em depoimento, que pegaram uma carona para ir até o Centro de Vitória comprar roupas, quando Alessandro saiu para matar o segurança. A história não convenceu a polícia. "Houve algumas contradições que indicam que eles sabiam que a vítima seria executada e participaram da ação criminosa", declarou.

De acordo com informações da polícia, os dois já possuem passagens por tráfico de drogas. Eles foram encaminhados para o Centro de Triagem de Viana.

Alessandro de Souza Vieira (à esquerda) é acusado de matar o segurança. Pablo foi preso em dezembro Crédito: Divulgação

DONO DO CARRO

Ainda segundo as investigações, Pablo Ewerton Jovêncio da Silva é o proprietário do veículo usado no crime. Pablo, por sua vez, foi preso no dia 05 de dezembro de 2018 , no bairro São Geraldo, na Serra.

O veículo utilizado no dia, um Gol preto, era adulterado, mas ainda não saiu o resultado da vistoria feita a pedido da Polícia Civil - que vai apontar o que teria acontecido antes de chegar na mão de Pablo.

SUSPEITO MORTO

O quinto suspeito na ação foi morto durante uma operação policial que prendeu Pablo . Marcos Romano Martins morreu durante tentativa do cumprimento do mandado de prisão em seu desfavor no bairro Santa Martha, em Vitória, no dia da prisão de Pablo.

Pablo foi preso em São Geraldo, na Serra, segundo a Polícia. Na busca por Marcos Romano, os policiais ficaram sabendo que ele estaria na casa de parentes em Santa Martha. A polícia bateu na porta da casa, mas Marcos pulou a báscula do banheiro, que tinha cinco metros, e fugiu. Na fuga acabou sendo morto pelos policiais.

FORAGIDO

O investigado Alessandro de Souza Vieira é considerado foragido e, quem tiver qualquer informação, pode entrar em contato com o Disque Denúncia 181. A família dele chegou a registrar um boletim de desaparecimento. "A família fez o registro, mas se foi morto o corpo não foi localizado. Para nossa investigação ele está foragido e a gente vai realizar todo o trabalho para prendê-lo", ponderou o delegado.

O delegado Janderson Lube explica que, dos cinco envolvidos, apenas o dono do veículo não estava no carro no dia do crime. Contou ainda que a polícia chegou até essas pessoas pelas imagens de videomonitoramento da região e que o Pablo informou quem estava no veículo.

"São todos do bairro São Geraldo. Todos, menos o Alessandro, são usuários de maconha. Apenas Everson não tem passagem pela Polícia. Mostra que eles são pessoas associadas. Muito dificilmente, o Everson e o João Victor não sabiam o que fosse acontecer. Eles falaram que pegaram uma carona, mas a polícia não acredita nessa versão", afirmou.

MOTIVAÇÃO

Sobre a motivação, o delegado disse que ainda é desconhecida, pois o executor está foragido e Marcos morreu. Os dois seriam os mais envolvidos no crime e sabiam da motivação. "A gente tenta com a prisão dele (Alessandro) esclarecer o crime. Para a polícia todos tem envolvimento", pontuou.

O delegado afirmou que a linha de investigação é de que o segurança teria tentado impedir um assalto anterior em uma joalheria que fica do lado da loja onde Fábio trabalhava.

"Está sendo investigado ainda e a dificuldade é a localização do Alessandro, que seria quem matou a vítima e sabia da motivação", declarou. "Mas tudo está sendo checado. As passagens do Alessandro são por furto, tráfico de drogas e duas por roubo", completou o delegado.

OS ENVOLVIDOS

Pablo Ewerton Jovêncio da Silva, de 25 anos - preso no dia 05 de dezembro de 2018; dono do carro, mas não estava no veículo no momento do crime. Tem passagens por homicídio, tráfico de drogas, furto e posse de arma de uso restrito.

Marcos Romano Martins, de 23 anos - morreu durante tentativa do cumprimento do mandado de prisão em seu desfavor no bairro Santa Martha, em Vitória, no dia da prisão de Fábio. Tem passagens por associação criminosa, posse ilegal de arma, roubo, uso e tráfico de drogas.

Everson Fernando Pereira dos Santos, de 19 anos, e João Victor Oyarzabal Gauto, de 20 anos, - presos no último dia 17, segundo a polícia, estavam no veículo usado pelo executor. Ambos dizem que pegaram uma carona e não sabiam do crime. João Victor tem duas passagens por tráfico de drogas e Everson não tinha nenhuma passagem.