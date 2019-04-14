Policial militar reage a assalto e mata homem em Cariacica

Rua Glauber Rocha. Onde policial reagiu ao assalto Crédito: Vitor Jubini

Um soldado da Polícia Militar reagiu a um assalto e matou um homem, no bairro Morada de Santa Fé, em Cariacica, na noite de sábado (13). De acordo com a PM, o crime aconteceu quando o soldado chegava em casa com a namorada.

Ainda segundo informações da polícia, o casal foi abordado pelo assaltante, identificado como Magnum Vargas de Souza, que não teve a idade revelada.

O homem chegou em uma moto, uma Honda Bis vermelha. Ele apontou uma imitação de arma para a mulher e exigiu que ela entregasse o celular. De acordo com o Boletim de Ocorrência, o assaltante partiu ainda para cima dela. Foi nesse momento que o policial reagiu e atirou no criminoso.

Segundo informações da PM, o soldado efetuou três tiros. Um acertou no braço esquerdo, outro no peito e na região da bacia. O Samu foi acionado, foi ao local, mas o assaltante não resistiu aos ferimentos e morreu. Apesar da PM informar que Magnum foi atingido por três tiros, os moradores contam que ouviram cinco disparos. A polícia constatou que a arma usada pelo assaltante era falsa.

MORADORES ASSUSTADOS

Os moradores afirmam ainda que ficaram muito assustados, pois o assalto aconteceu no início da noite, por volta das 19 horas. Eles dizem que assaltos são frequentes na região, que falta iluminação na rua e que nas últimas semanas aconteceram outros roubos.

Uma dona de casa de 40 anos, que preferiu não se identificar, disse que ficou preocupada, pois era o horário que o filho costuma chegar do trabalho.

“Nunca vi tanta violência de perto. Sempre vi pela TV e não pensei em me deparar com isso tão perto”, desabafou a dona de casa que já temendo assaltos não sai com bolsas e objetos de valor para não chamar a atenção dos criminosos.

O soldado da Polícia Militar prestou depoimento na Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), em Vitória, e foi liberado.

O OUTRO LADO

Procurada, a Polícia Militar informou que o policial militar foi vítima de tentativa de roubo e reagiu em legítima defesa, de acordo com as circunstâncias iniciais.

Veja a nota na íntegra:

"Como é praxe em qualquer ocorrência que tenha como resultado a letalidade, o militar envolvido responderá a um processo após conclusões dos inquéritos que serão instaurados pela Polícia Civil e pela PMES.

Tais instrumentos servirão para elucidar as circunstâncias exatas em que o fato ocorreu. A arma do policial, também como prática processual, será recolhida para perícia.