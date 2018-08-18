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Serra

Policial militar mata cliente de boate e fere segurança

Ao ser impedido de entrar no local, o Patrick Ramos atirou no segurança e matou uma jovem de 19 anos

Publicado em 18 de Agosto de 2018 às 10:38

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 ago 2018 às 10:38
PM mata jovem e fere segurança em boate Crédito: Internauta Gazeta Online
Uma jovem de 19 anos morreu e um segurança ficou ferido ao serem atingidos por disparos feitos por um policial militar, na porta de uma boate, às 4h16, em Parque Residencial Laranjeiras, na Serra.
Segundo informações do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), o PM, identificado como Patrick Ramos Guariz, 26 anos, saiu da boate após pagar a conta, mas resolveu voltar para o interior do estabelecimento e foi impedido pelo segurança.
> Amigo desmaiou após ver jovem morta, diz funcionária de boate
Enquanto o Patrick discutia para retornar à boate, a jovem Thalita do Carmo Pereira, de 19 anos, se aproximou do segurança para entregar a comanda que havia pagado para também sair da boate. Nesse momento, o militar abriu fogo contra o segurança.
Thalita Carmo, jovem morta por PM em boate na Serra Crédito: Reprodução/Facebook
Thalita e Patrick não se conheciam. Ela foi atingida por um tiro no rosto e morreu no local. O segurança foi ferido por quatro disparos e socorrido para o Hospital Jayme dos Santos, na Serra.
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Após os disparos, Patrick Ramos fugiu do local. A perícia da Polícia Civil e investigadores estiveram no local e fizeram os primeiros levantamentos sobre o caso.
POLÍCIA MILITAR
Por meio de nota, a Polícia Militar informou que está sendo verificada a suposta participação de um policial militar na ocorrência. "As investigações estão a cargo da Polícia Civil e sendo acompanhadas pela Corregedoria da Polícia Militar", concluiu. 
POLÍCIA CIVIL
Também por meio de nota, a Polícia Civil respondeu que a ocorrência foi registrada no plantão do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). "O caso seguirá sob investigação da Polícia Civil. Outras informações, ainda, não serão repassadas para não atrapalhar o trabalho da polícia". 
O OUTRO LADO
A reportagem tenta contato com o advogado de Patrick Ramos
 

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