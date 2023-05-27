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Barra do Riacho

Polícia encontra mais de 500 pinos de cocaína enterrados no mato em Aracruz

O material foi encontrado durante um patrulhamento em Barra do Riacho.  Policiais também apreenderam no distrito 51 pedras de crack, 34 buchas de maconha, R$ 448,75 em espécie e um aparelho celular

Publicado em 

27 mai 2023 às 16:25

Publicado em 27 de Maio de 2023 às 16:25

Drogas em Aracruz
Na região, policiais também encontraram uma quantia em dinheiro e um aparelho celular Crédito: Divulgação/Polícia Militar
Cerca de 550 pinos cocaína foram encontrados pela Polícia Militar, em Aracruz, na noite desta sexta-feira (26). O material estava enterrado em uma vegetação no distrito de Barra do Riacho, onde os policiais também encontraram drogas em outros pontos. Ao todo, os policiais encontraram, além dos pinos de substância análoga à cocaína, 51 pedras de crack, 34 buchas de maconha, R$ 448,75 em espécie e um aparelho celular. Um suspeito foi conduzido à delegacia.
O material foi encontrado durante um patrulhamento em Barra do Riacho. De acordo com a Polícia Militar, a equipe do Grupo de Abordagem da 3ª Companhia recebeu informações que pessoas estariam escondendo drogas em uma vegetação da região, por isso a guarnição prosseguiu ao local para averiguar a denúncia.
Além de encontrar os pinos de cocaína enterrados em um saco plástico, no mesmo bairro, após uma abordagem, a polícia encontrou um indivíduo portando mais drogas e uma quantia em dinheiro. Ao ser questionado pelos policiais, o homem ainda indicou outro local onde teria escondido outros entorpecentes.
O material foi recolhido e encaminhado, juntamente com o suspeito, para a Delegacia Regional de Aracruz

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