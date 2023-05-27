Polícia encontra mais de 500 pinos de cocaína enterrados no mato em Aracruz

Na região, policiais também encontraram uma quantia em dinheiro e um aparelho celular Crédito: Divulgação/Polícia Militar

Cerca de 550 pinos cocaína foram encontrados pela Polícia Militar , em Aracruz , na noite desta sexta-feira (26). O material estava enterrado em uma vegetação no distrito de Barra do Riacho, onde os policiais também encontraram drogas em outros pontos. Ao todo, os policiais encontraram, além dos pinos de substância análoga à cocaína, 51 pedras de crack, 34 buchas de maconha, R$ 448,75 em espécie e um aparelho celular. Um suspeito foi conduzido à delegacia.

O material foi encontrado durante um patrulhamento em Barra do Riacho. De acordo com a Polícia Militar, a equipe do Grupo de Abordagem da 3ª Companhia recebeu informações que pessoas estariam escondendo drogas em uma vegetação da região, por isso a guarnição prosseguiu ao local para averiguar a denúncia.

Além de encontrar os pinos de cocaína enterrados em um saco plástico, no mesmo bairro, após uma abordagem, a polícia encontrou um indivíduo portando mais drogas e uma quantia em dinheiro. Ao ser questionado pelos policiais, o homem ainda indicou outro local onde teria escondido outros entorpecentes.