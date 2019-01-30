PM prende quatro com R$ 140 mil de assalto aos correios de Alto Rio Novo

Criminosos detidos e dinheiro apreendido após assalto aos Correios de Alto Rio Novo Crédito: Polícia Militar

Quatro criminosos acusados de assaltar a agência dos Correios de Alto Rio Novo, região Noroeste do Estado, foram presos em Aimorés (MG) poucas horas após o roubo. Outras duas pessoas suspeitas de envolvimento também foram detidas. O assalto aconteceu no final da manhã desta terça-feira (29). Com os suspeitos foram encontrados R$ 140 mil. As prisões foram realizadas em uma operação conjunta entre a Polícia Militar do Espírito Santo e a de Minas Gerais.

De acordo com a PM, por volta do meio-dia de terça-feira os policiais receberam a informação que houve um assalto nos Correios do município e seguiram para o local. Testemunhas disseram que quatro homens armados cometeram o crime e levaram grande quantidade de dinheiro, sem informar o valor. Depois do roubo, os acusados fugiram em direção a Minas Gerais.

Your browser does not support the audio element. PM prende quatro com 140 mil reais de assalto aos correios de Alto Rio Novo

Os militares fizeram contato com a PM de municípios vizinhos, inclusive de Minas Gerais. Uma guarnição mineira abordou em Aimorés o veículo dos suspeitos, um Ford Fiesta, de cor prata, com placa de Vila Velha, que foi flagrado nas imagens das câmeras de videomonitoramento. Os quatro confessaram o assalto.

Segundo a PMMG, foram montados cercos e bloqueios em vários locais. Os policiais viram o automóvel em alta velocidade na BR 259, próximo a Itueta (MG). Quando se aproximava de Aimorés, onde havia cerco policial, o condutor do carro fez uma manobra perigosa em alta velocidade e retornou em direção a Itueta. Perto da barragem da hidroelétrica de Aimorés, na BR 259, os criminosos diminuíram a velocidade, como se fossem parar o veículo, mas abaixaram os vidros, jogaram alguns objetos e apontaram uma arma para as viaturas. Foi quando um policial efetuou três disparos em direção aos suspeitos, mas não atingiram o veículo, nem os acusados.

Em seguida, o Ford Fiesta foi interceptado pela equipe e os quatro criminosos foram detidos. Às margens da rodovia, foram encontrados R$ 21.225 em espécie. Neste momento, eles confessaram o assalto à agência dos Correios de Alto Rio Novo. Os suspeitos foram levados ao Hospital de Aimorés, por conta de lesões causadas durante a abordagem policial.

OUTROS ASSALTOS

Dinheiro e armas apreendidos após assalto aos Correios de Alto Rio Novo Crédito: Polícia Militar

Um dos acusados ainda afirmou que a quadrilha realizou outro assalto, na cidade de Central de Minas (MG), na segunda-feira (28). Porém, não conseguiram levantar uma grande quantia em dinheiro e no dia seguinte seguiram para Alto Rio Novo para roubar os Correios da cidade.

No carro ainda foram encontrados três celulares e as roupas usadas pelos criminosos nos dois assaltos. Os suspeitos foram questionados sobre o restante do dinheiro roubado e as armas usadas nos crimes. Um deles contou que tudo estava guardado em sua casa, em Goiabeiras (MG). Uma equipe foi deslocada ao local indicado, no bairro Boa Vista, e localizaram dois revólveres calibre 38 municiados. Em uma gaveta do guarda-roupas havia R$ 265 em moedas.

Testemunhas informaram que a esposa do acusado havia saído da residência pouco antes, em um táxi com destino a Vitória, levando uma mala de cor preta. O criminoso ainda revelou que outra parte do dinheiro roubado foi deixado com um tio dele, que também mora no município. Na casa desse tio, no Centro de Goiabeiras, foram encontrados R$ 34.006 em dinheiro, escondidos dentro de uma bolsa.

FUGA COM MALA

Ação conjunta entre PM do Espírito Santo e de Minas Gerais resultou nas prisões Crédito: Polícia Militar

Outros policiais foram avisados sobre a fuga da esposa do suspeito e o táxi foi encontrado na BR 259, próximo a Resplendor (MG). Dentro da mala que ela levava havia R$ 83.766 em cédulas e R$ 335,35 em moedas. Em busca pessoal, foram encontrados mais R$ 1 mil na cintura da mulher. Ela confessou que havia mais armas e dinheiro do roubo em Goiabeiras e que seu companheiro e os comparsas praticaram outros roubos na região, que renderam cerca de R$ 16 mil.

A suspeita também contou aos militares que está com o rosto deformado por um acidente que sofreu e queria usar o dinheiro dos assaltos para realizar procedimentos estéticos. Ainda foi apontado outro homem como mentor do crime, que teria cobrado R$ 500 por aluguel de cada arma e mais R$ 8 mil para levantar informações da região.

A PM de Minas Gerais ressaltou que imagens do sistema de segurança dos Correios de Central de Minas flagraram os criminosos durante o assalto na agência e mostram todos eles fugindo no Ford Fiesta. Eles também são suspeitos de cometer roubos em Itueta e também em agências dos Correios do estado e do Espírito Santo.

PRISÃO

Os seis suspeitos, todo o dinheiro apreendido (R$ 140.597,35) e os outros materiais recolhidos foram entregues ao comandante do policiamento de Alto Rio Novo. Eles foram conduzidos para a 15ª Delegacia Regional de Colatina, onde a ocorrência estava em andamento.

De acordo a Polícia Civil, cinco dos suspeitos foram autuados por crime de roubo com emprego de arma de fogo em concurso de pessoas e encaminhados ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Colatina. São eles: Andreia dos Santos Alves, Fernando Souza de Jesus, João Thalys de Jesus Cardoso, Walter Antônio de Abreu Silva e Welgleston Barbosa Meireles.

Já o sexto suspeito assinou um Termo de Circunstanciado (TC) e responderá por favorecimento real, que é quando se presta auxílio destinado a tornar seguro um crime. Com o documento, o acusado garante que se apresentará à Justiça e pode aguardar o desfecho do processo em liberdade.