Pastores podem prestar depoimento em nova audiência em Linhares

Pastor George e pastora Juliana Crédito: Marcelo Prest

morreram queimados em abril de 2018, será realizada nesta terça-feira (19) no Fórum Desembargador Mendes Wanderley, em Linhares. Uma nova audiência sobre a morte dos irmãos Kauã Salles Butkovsky, de 6 anos, e Joaquim Salles Alves, de 3 anos, que, será realizada nesta terça-feira (19) no Fórum Desembargador Mendes Wanderley, em

A previsão é que a audiência tenha início às 9 horas. Os pastores Georgeval Alves e Juliana Sales deverão ser interrogados pela primeira vez. Desde o início do processo, os dois apenas acompanhavam os depoimentos.

O CASO

George é acusado pela Polícia Civil de ter estuprado, agredido e queimado vivos os irmãos Kauã e Joaquim, na madrugada do dia 21 de abril do ano passado. O crime aconteceu na casa onde a família morava, no Centro de Linhares. Na ocasião, Juliana estava em Minas Gerais, onde participava de um congresso de dança profética da igreja. Ela fez a viagem com o filho mais novo do casal e deixou os filhos mais velhos com o marido. O pastor é pai de Joaquim e padrasto de Kauã.