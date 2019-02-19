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Tragédia em Linhares

Pastores podem prestar depoimento em nova audiência em Linhares

Os pastores Georgeval Alves e Juliana Salles Alves devem ser interrogados pela primeira vez em nova audiência que será realizada nesta terça-feira (19) em Linhares

Publicado em 

19 fev 2019 às 01:42

Publicado em 19 de Fevereiro de 2019 às 01:42

Pastor George e pastora Juliana Crédito: Marcelo Prest
Uma nova audiência sobre a morte dos irmãos Kauã Salles Butkovsky, de 6 anos, e Joaquim Salles Alves, de 3 anos, que morreram queimados em abril de 2018, será realizada nesta terça-feira (19) no Fórum Desembargador Mendes Wanderley, em Linhares.
A previsão é que a audiência tenha início às 9 horas. Os pastores Georgeval Alves e Juliana Sales deverão ser interrogados pela primeira vez. Desde o início do processo, os dois apenas acompanhavam os depoimentos.
O CASO
George é acusado pela Polícia Civil de ter estuprado, agredido e queimado vivos os irmãos Kauã e Joaquim, na madrugada do dia 21 de abril do ano passado. O crime aconteceu na casa onde a família morava, no Centro de Linhares. Na ocasião, Juliana estava em Minas Gerais, onde participava de um congresso de dança profética da igreja. Ela fez a viagem com o filho mais novo do casal e deixou os filhos mais velhos com o marido. O pastor é pai de Joaquim e padrasto de Kauã.
Apesar de não estar na casa quando as crianças foram mortas, Juliana foi indiciada pelo Ministério Público do Espírito Santo (MPES) por conduta omissiva. Para a promotoria, a pastora sabia dos riscos de deixar os meninos com George. Ela chegou a ser presa em duas ocasiões, mas conseguiu um novo mandato de soltura no último dia 30. Desta vez, a Justiça determinou diversas regras e ela não pode sair de Linhares, domicílio onde aconteceu o crime.

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