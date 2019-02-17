Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Embriagado

Na contramão, motorista é preso após bater em van na Glória

O homem foi encaminhado à 2ª Delegacia Regional de Vila Velha, onde foi autuado por lesão corporal culposa, embriaguez ao volante e tentativa de fuga do local do acidente

Publicado em 

17 fev 2019 às 13:26

Publicado em 17 de Fevereiro de 2019 às 13:26

O motorista foi autuado por lesão corporal culposa, embriaguez ao volante e tentativa de fuga do local do acidente Crédito: Marcos Fernandez | Arquivo
Um motorista de 41 anos, identificado como Flávio Ribeiro, foi preso após provocar acidente na manhã deste domingo (17), na Glória, em Vila Velha. O motorista contou à polícia que ingeriu bebida alcoólica. Ele, que dirigia um Corsa, bateu em uma van, que voltava de uma festa de formatura, com amigos e familiares de uma formanda. Ela teve um corte na boca e um dente quebrado. 
A Polícia Militar informou ter sido acionada pelo Ciodes, por volta de 5h, após o acidente. Flavio contou que estava bebendo cerveja em um bloco de carnaval na Glória, de 19h30 até as 21h. Depois, seguiu para um bar no Ibes, no mesmo município, onde bebeu de 22h às 02h30. E, por fim, seguiu para uma terceira comemoração em Itaparica, em que afirma não ter ingerido álcool. 
Na contramão, motorista é preso após bater em van na Glória

O motorista da van contou para os policiais que foi contratado pelo transporte de pessoas de volta da festa, quando foi surpreendido por um Corsa, que veio pela contramão. De acordo com ele, não foi possível evitar a batida. O motorista do carro diz que estava indo para casa, quando quis pegar um atalho para chegar mais rápido e acabou entrando na contramão. O acidente aconteceu no cruzamento da Rua Aurora com a Jerônimo Monteiro. 
FUGA
Testemunhas da van contam que o motorista do Corsa tentou fugir. Um dos passageiros relatou para os policiais que chegou a pegar a chave do carro para impossibilitar a saída de Flávio do local. Já o motorista do Corsa nega ter tentado fugir e diz que saiu do carro e quis saber se estava todo mundo bem na van. A carona, que estava com ele, também nega a tentativa de fuga.
O motorista foi encaminhado à 2ª Delegacia Regional de Vila Velha, onde foi autuado por lesão corporal culposa, embriaguez ao volante e tentativa de fuga do local do acidente. De acordo com o delegado, Flavio vai ser encaminhado para o Centro de Triagem de Viana. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Acidente Vila Velha
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
"Conduta inadmissível", diz governador do ES sobre PM que matou casal
Imagem BBC Brasil
'A criminalidade está misturada no Brasil. Temos o Estado oficial e o Estado paralelo', diz coordenador de campanha de Lula
Imagem de destaque
Pílulas ou canetas emagrecedoras? Agora é à la carte

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados