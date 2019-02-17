O motorista foi autuado por lesão corporal culposa, embriaguez ao volante e tentativa de fuga do local do acidente Crédito: Marcos Fernandez | Arquivo

acidente na manhã deste domingo (17), na Glória, em Vila Velha. O motorista contou à polícia que ingeriu bebida alcoólica. Ele, que dirigia um Corsa, bateu em uma van, que voltava de uma festa de formatura, com amigos e familiares de uma formanda. Ela teve um corte na boca e um dente quebrado. Um motorista de 41 anos, identificado como Flávio Ribeiro, foi preso após provocarna manhã deste domingo (17), na Glória, em. O motorista contou à polícia que ingeriu bebida alcoólica. Ele, que dirigia um Corsa, bateu em uma van, que voltava de uma festa de formatura, com amigos e familiares de uma formanda. Ela teve um corte na boca e um dente quebrado.

A Polícia Militar informou ter sido acionada pelo Ciodes, por volta de 5h, após o acidente. Flavio contou que estava bebendo cerveja em um bloco de carnaval na Glória, de 19h30 até as 21h. Depois, seguiu para um bar no Ibes, no mesmo município, onde bebeu de 22h às 02h30. E, por fim, seguiu para uma terceira comemoração em Itaparica, em que afirma não ter ingerido álcool.

Your browser does not support the audio element. Na contramão, motorista é preso após bater em van na Glória





O motorista da van contou para os policiais que foi contratado pelo transporte de pessoas de volta da festa, quando foi surpreendido por um Corsa, que veio pela contramão. De acordo com ele, não foi possível evitar a batida. O motorista do carro diz que estava indo para casa, quando quis pegar um atalho para chegar mais rápido e acabou entrando na contramão. O acidente aconteceu no cruzamento da Rua Aurora com a Jerônimo Monteiro.

FUGA

Testemunhas da van contam que o motorista do Corsa tentou fugir. Um dos passageiros relatou para os policiais que chegou a pegar a chave do carro para impossibilitar a saída de Flávio do local. Já o motorista do Corsa nega ter tentado fugir e diz que saiu do carro e quis saber se estava todo mundo bem na van. A carona, que estava com ele, também nega a tentativa de fuga.