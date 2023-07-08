Mulheres tentam entrar em presídio com droga e são presas no ES

Mulheres estavam com 57 buchas de maconha escondidas em roupas íntimas Crédito: Divulgação/Polícia Militar

Duas mulheres foram detidas tentando entrar com drogas na Penitenciária de Segurança Média de Colatina, neste sábado (8). Ao todo, 57 buchas de maconha estavam escondidas nas roupas íntimas das duas detidas e seriam entregues a detentos durante o horário de visita social.

A droga foi encontrada por uma policial penal, durante a revista regulamentar que é feita na entrada do estabelecimento prisional. Lá dentro, o material seria entregue a dois detentos, sendo um deles irmão de uma das mulheres.

Uma delas portava 56 buchas de maconha no fundo falso da calcinha, enquanto a outra portava uma bucha do mesmo entorpecente no cós da calça. Segundo informações do Boletim Unificado da Polícia Militar, provavelmente os entorpecentes seriam vendidos pelos internos dentro do presídio.

As duas mulheres foram encaminhadas para a 15ª Delegacia Regional, em Colatina.

A Polícia Civil informou que uma das suspeitas foi autuada em flagrante por tráfico de drogas e encaminhada ao sistema prisional.