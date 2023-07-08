Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Revista

Mulheres tentam entrar em presídio com droga e são presas no ES

Mais de 50 buchas de maconha estavam escondidas nas roupas íntimas das mulheres durante a visita social na Penitenciária de Segurança Média de Colatina neste sábado (8)

Publicado em 08 de Julho de 2023 às 18:44

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 jul 2023 às 18:44
Mulheres tentam entrar em presídio com droga escondida em roupas íntimas e são presas no ES
Mulheres estavam com 57 buchas de maconha escondidas em roupas íntimas Crédito: Divulgação/Polícia Militar
Duas mulheres foram detidas tentando entrar com drogas na Penitenciária de Segurança Média de Colatina, neste sábado (8). Ao todo, 57 buchas de maconha estavam escondidas nas roupas íntimas das duas detidas e seriam entregues a detentos durante o horário de visita social.
A droga foi encontrada por uma policial penal, durante a revista regulamentar que é feita na entrada do estabelecimento prisional. Lá dentro, o material seria entregue a dois detentos, sendo um deles irmão de uma das mulheres.
Uma delas portava 56 buchas de maconha no fundo falso da calcinha, enquanto a outra portava uma bucha do mesmo entorpecente no cós da calça. Segundo informações do Boletim Unificado da Polícia Militar, provavelmente os entorpecentes seriam vendidos pelos internos dentro do presídio.
As duas mulheres foram encaminhadas para a 15ª Delegacia Regional, em Colatina.
A Polícia Civil informou que uma das suspeitas foi autuada em flagrante por tráfico de drogas e encaminhada ao sistema prisional.
A outra, foi autuada em flagrante por posse de entorpecente para uso pessoal e liberada, pela autoridade de plantão, mediante assinatura de Termo Circunstanciado (TC).

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Colatina drogas Penitenciária Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

O abraço pode ser um gesto simples, mas traz diversos benefícios para a saúde física e mental (Imagem: Gorodenkoff | Shutterstock)
Como na canção, a hora do encontro é também despedida
Imagem de destaque
Corporativismo distorcido não apenas na Polícia Militar do ES
Exposição com fotos de Sebastião Salgado foi a escolhida para a abertura do Cais das Artes
Cais das Artes e a arquitetura de Paulo Mendes da Rocha: um legado para o ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados