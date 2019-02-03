Mulher reclama de ação da PM contra deficiente em Aracruz

Mulher reclama de ação da PM em Aracruz Crédito: Reprodução/Gazeta Online

Um deficiente visual afirma que foi agredido por policiais militares durante uma abordagem no bairro Nova Conquista, em Aracruz, região Norte do Estado. A confusão aconteceu na manhã deste sábado (02). Uma mulher também alega que foi atacada pelos militares, pois filmava toda a ação com o celular. No momento ela segurava sua filha de 6 meses no colo e, quando a mão dela foi colocada contra a parede pelos militares, a criança teria batido a cabeça.

O vídeo gravado pela dona de casa Thayná dos Santos tem quase 2 minutos e mostra um policial apontado uma arma em frente a casa do aposentado Ademir Gonçalves e muita gritaria. Ela desce a escada com pressa e em seguida mostra Ademir sendo segurado pelos braços e sendo puxado pelos militares, enquanto a dona de casa grita repetidas vezes que ele é deficiente visual. Ela também critica a ação e diz: “Isso não é polícia!”.

Thayná também acusa os policiais de terem agredido um cachorro. “Judia de animal e judia de deficiente visual”, reclama. Algum PM responde que a dona de casa pode ligar para um advogado. Pouco depois, Ademir é levantado e conduzido à viatura e o vídeo acaba.

Em entrevista à TV Gazeta Norte, o aposentado disse que foi agredido pelos policiais sem qualquer motivo. Ele apresenta machucados nas pernas, braço e na cabeça. Já Thayná afirmou que foi jogada na parede por um militar, que a segurou pelo pescoço. Sua filha, que estava no colo, teria batido a cabeça na parede. As vítimas registraram boletim de ocorrência. Indignados com a situação e reclamando que a PM tem agido com truculência no bairro, os moradores pediram Justiça.

O OUTRO LADO

No Batalhão da PM em Aracruz, o subtenente Fábio informou que os policiais só estiveram no local depois que um militar que mora na rua teria sofrido ameaças. Ele ainda acrescentou que, durante a abordagem, Ademir teria desacatado os policiais e foi imobilizado e preso por conta disso.

Em nota, a assessoria da Polícia Militar afirmou que “não coaduna com ações ilegais praticadas por seus integrantes e orienta àqueles que se sintam constrangidos a procurarem a Corregedoria, munidos das provas relativas à acusação, para início do processo que apurará as responsabilidades dos envolvidos”.