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Linhares

Mulher em tratamento contra câncer tem casa furtada e roupas queimadas no ES

Crime aconteceu na última sexta-feira (10), quando a vítima de 28 anos estava em Vitória, em tratamento. Documentos, roupas dela e dos filhos foram queimados e destruídos
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

12 nov 2023 às 17:59

Publicado em 12 de Novembro de 2023 às 17:59

A dona de casa Carla Souza Pinto, 28 anos, encontrou a casa revirada e com diversos pertences destruídos após voltar para casa na noite da última sexta-feira (10) no bairro Nova Esperança, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. Mãe de quatro crianças, ela conta que está em tratamento contra um câncer e vem recebendo ajuda de pessoas da comunidade.
As imagens feitas pela própria vítima mostram como a casa ficou. Os filhos estavam sob os cuidados de uma amiga. Emocionada, ela relata que perdeu roupas das crianças, documentos pessoais, eletrodomésticos e um pouco de mobília.
"Eu havia ido a Vitória na sexta-feira para tratamento contra um câncer no colo no útero, cheguei de madrugada e encontrei a casa arrombada, coisas queimadas e perdi tudo. A única coisa que fiz foi chorar e pedir a Deus uma solução. Não desejo isso a ninguém e, quem fez isso, espero que Deus cobre, pois Deus é justo. Algumas pessoas estão já me ajudando"
Carla Souza - Dona de casa
Carla Souza Pinto disse que a casa era alugada. Ela é solteira, e tem quatro filhos – dois meninos, de 8 e 4 anos e duas meninas, de 7 e 3 anos de idade. Por conta do tratamento contra o câncer, contou que precisa ir diariamente para a Capital e não possui emprego, vivendo de auxílio do governo.
A vítima está morando em outra casa e fez um boletim de ocorrência. Em nota, a Polícia Civil disse, neste domingo (12), que não teria como obter informações sobre o caso, pois os cartórios das delegacias não estão em funcionamento nos finais de semana. Informou ainda que caso tenha sido feito o registro e não houve prisão em flagrante, o fato será investigado pela Polícia Civil.

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