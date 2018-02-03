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Motorista preso pela 4ª vez é o mesmo que atropelou homem em Vila Velha

No dia 17 de janeiro, a Justiça concedeu liberdade provisória e dispensou o pagamento da fiança
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 fev 2018 às 19:41

Publicado em 03 de Fevereiro de 2018 às 19:41

Fransoer Martins Goggi, 41 anos, foi preso por dirigir embriagado Crédito: Reprodução
O homem que foi solto há 15 dias e preso na madrugada deste sábado (03) por dirigir embriagado, é o mesmo que atropelou um analista de sistemas em Cristóvão Colombo, Vila Velha, no dia 21 de dezembro do ano passado. Na ocasião, Fransoer Martins Goggi, 41, perdeu o controle do veículo e atropelou a vítima, que estava na principal avenida do bairro (veja vídeo abaixo).
No dia 17 de janeiro, a Justiça concedeu liberdade provisória ao motorista e dispensou o pagamento da fiança. O condutor possui, ainda, seis passagens pela polícia, sendo duas pela Lei Maria da Penha, por violência doméstica.
RELEMBRE O CASO
No dia 21 de dezembro de 2017, um analista de sistemas tinha ido à padaria comprar um refrigerante e, quando voltava para o carro, foi atingido pelo veículo desgovernado, conduzido por Franssoer, e foi arremessado. A vítima teve cortes na cabeça. Na ocasião, uma testemunha, que preferiu não se identificar, disse que o motorista tinha sinais de embriaguez.
Terço quebrou durante atropelamento Crédito: Internauta/Gazeta Online
A funcionária da padaria também relatou à reportagem que Fransoer trafegava em uma velocidade acima da permitida para a via. "E ele estava com uma criança dentro do carro, ainda por cima", enfatiza.  Acionada pelo Gazeta Online, na época, a Polícia Militar informou que Fransoer realmente apresentava sinais de ingestão de bebida alcoólica, mas não aceitou fazer o teste do bafômetro. Em seguida, o condutor foi encaminhado à Delegacia Regional de Vila Velha. 
No dia, a vítima carregava um terço no bolso, que quebrou com o impacto do acidente.  
 

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