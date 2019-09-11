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Em Laranjeiras

Motorista leva multa, se revolta e agride agentes de trânsito na Serra

Segundo a Guarda de Trânsito, motorista havia estacionado em cima da faixa de pedestres. Após ser abordado, ele partiu para cima dos agentes
Aramylle Bastos Locatelli

Aramylle Bastos Locatelli

Publicado em 

11 set 2019 às 12:42

Publicado em 11 de Setembro de 2019 às 12:42

Motorista se irritou e agrediu agentes de trânsito após levar uma multa. Ele foi detido. Crédito: Guarda Municipal da Serra
Dois agentes de trânsito da Guarda Municipal da Serra foram agredidos por um motorista que se revoltou após ser multado no início da tarde desta quarta-feira (10), em Laranjeiras, na Serra. Segundo a Guarda, após a agressão, o homem fugiu mas foi detido próximo ao local.
A confusão aconteceu por volta das 12h. Segundo a Guarda Municipal, um agente de trânsito estava fazendo fiscalizações na 2ª Avenida quando abordou um motorista que tinha estacionado o carro em cima da faixa de pedestres. 
> Guardas de trânsito de Vitória vão multar por smartphone
De acordo com a Prefeitura da Serra, o agente pediu para que o condutor retirasse o carro do local e explicou que estava na faixa. O motorista ignorou a orientação e ao ser multado, ele partiu para cima do agente.
"O condutor agrediu o agente com socos na região do abdômen, entrou no carro e saiu em alta velocidade", disse a prefeitura por meio de nota. 
Um dos agentes foi agredido no braço e o outro no nariz Crédito: Guarda Municipal da Serra
Viaturas da Guarda Municipal foram acionadas e conseguiram deter o homem próximo a um supermercado do bairro. Ele tentou resistir a prisão e chegou a agredir um outro agente da Guarda. Junto com ele havia um outro homem que também foi detido. Os dois foram encaminhados para a Delegacia Regional da Serra.
De acordo com a Prefeitura, o agressor possuía mandado de prisão em aberto por homicídio. 

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