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Violência

Mãe mata filho bebê a facada em Brejetuba

Mãe do bebê de aproximadamente seis meses foi presa e encaminhada à delegacia do município

Publicado em 07 de Agosto de 2019 às 17:58

Publicado em 

07 ago 2019 às 17:58
Brejetuba Crédito: Google | Reprodução
Uma mulher de 39 anos matou o próprio bebê, de aproximadamente seis meses, com uma facada no final da manhã desta quarta-feira (7), em Brejetuba, Região Serrana do Espírito Santo.
Populares acionaram a Polícia Militar por volta das 11h40 informando que uma dona de casa havia matado a criança, em casa, na localidade de Santa Rita, a 12 quilômetros da sede.
O marido da mulher estava trabalhando em uma plantação no momento do crime. Segundo populares, a mulher teria problemas psicológicos.
Em depoimento, já na Delegacia Regional de Venda Nova do Imigrante, a mãe do bebê confirmou que matou o filho e apresentou laudos médicos que atestam o diagnóstico de depressão pós-parto. 
Ela foi autuada em flagrante por homicídio qualificado e será encaminhada para o Presídio Feminino de Cariacica, onde passará por audiência de custódia.
O corpo do bebê será encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim para ser identificado e para ser feito o exame cadavérico, que irá apontar a causa da morte.

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