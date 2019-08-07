Mãe mata filho bebê a facada em Brejetuba

Brejetuba Crédito: Google | Reprodução

Brejetuba, Região Serrana do Espírito Santo. Uma mulher de 39 anos matou o próprio bebê, de aproximadamente seis meses, com uma facada no final da manhã desta quarta-feira (7), em, Região Serrana do Espírito Santo.

Polícia Militar por volta das 11h40 informando que uma dona de casa havia matado a criança, em casa, na localidade de Santa Rita, a 12 quilômetros da sede. Populares acionaram apor volta das 11h40 informando que uma dona de casa havia matado a criança, em casa, na localidade de Santa Rita, a 12 quilômetros da sede.

O marido da mulher estava trabalhando em uma plantação no momento do crime. Segundo populares, a mulher teria problemas psicológicos.

Em depoimento, já na Delegacia Regional de Venda Nova do Imigrante, a mãe do bebê confirmou que matou o filho e apresentou laudos médicos que atestam o diagnóstico de depressão pós-parto.

Ela foi autuada em flagrante por homicídio qualificado e será encaminhada para o Presídio Feminino de Cariacica, onde passará por audiência de custódia.