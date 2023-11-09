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Bairro Castelo Branco

Jovem é baleado nas pernas após assistir jogo de futebol em Cariacica

A vítima, de 24 anos, percebeu que havia sido baleada nas panturrilhas no momento em que subia na moto na madrugada desta quinta-feira (9)
Redação Integrada

Redação Integrada

Publicado em 

09 nov 2023 às 11:52

Publicado em 09 de Novembro de 2023 às 11:52

DHPP
Um homem, de 24 anos, foi baleado na madrugada desta quinta-feira (9) no bairro Castelo Branco, em Cariacica. Crédito: Carlos Alberto Silva
Um jovem, de 24 anos, foi baleado na madrugada desta quinta-feira (9) no bairro Castelo Branco, em Cariacica. Ele foi baleado depois de ter assistido um jogo de futebol em um bar. Ele percebeu que foi alvo de disparos no momento em que estava subindo na moto.
Segundo a apuração  do repórter André Falcão, da TV Gazeta, a vítima estava saindo do estabelecimento e, quando foi subir na motocicleta, percebeu que havia sido baleado nas duas pernas, na região da panturrilha. O jovem então foi socorrido e levado ao Pronto de Atendimento de Cobilândia, e Vila Velha, pela companheira.
No local, a Polícia Militar foi acionada e informada que o tiro havia sido disparado na perna esquerda, atravessou a região e atingiu de raspão na perna direita. O jovem baleado já foi preso por tentativa de homicídio. A polícia vai  investigar se o crime tem ligação com o tráfico.
Procurada pela reportagem de A Gazeta, a Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica e que, até o momento, nenhum suspeito foi detido.
A Polícia Civil ressaltou que informações podem ser compartilhadas pela população de forma sigilosa por meio do Disque-denúncia (181), que é uma linha de contato gratuita, disponível em todos os municípios do Estado.
*Com informações da repórter Dani Carta, da TV Gazeta

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