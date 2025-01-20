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Jovem é baleado na frente da namorada na orla de Itaoca

Uma câmera de segurança flagrou o momento em que um dos tiros foi disparado; caso aconteceu na noite de domingo (19) e é investigado pela Polícia Civil
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

20 jan 2025 às 10:30

Publicado em 20 de Janeiro de 2025 às 10:30

Um jovem de 25 anos foi baleado nas costas enquanto estava com a namorada na orla da praia em Itaoca, ItapemirimLitoral Sul do Espírito Santo, na noite de domingo (19). Segundo a Polícia Militar, a vítima foi socorrida para um hospital do município. Uma câmera de segurança flagrou o momento em que um dos tiros foi disparado (confira acima).
Na imagem é possível ver o clarão do primeiro tiro, mas a câmera vira logo em seguida. De acordo com o boletim de ocorrência, a namorada do jovem contou para os militares que estava na orla com o companheiro quando um homem de camisa preta e barba se aproximou, chamou a vítima pelo nome, sacou uma arma e efetuou dois disparos, que atingiram as costas do rapaz.
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/ 192) foi acionado e encaminhou o jovem para o Hospital Menino Jesus. Não há informações sobre o estado de saúde dele.
O suspeito fugiu após o crime. A namorada do rapaz não soube precisar se o suspeito utilizou algum veículo ou se estava acompanhado. Em nota, a Polícia Civil informou que "o fato será investigado por meio da Delegacia Regional de Itapemirim e, até o momento, nenhum suspeito foi detido".

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