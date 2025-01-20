Jovem é baleado na frente da namorada na orla de Itaoca

Na imagem é possível ver o clarão do primeiro tiro, mas a câmera vira logo em seguida. De acordo com o boletim de ocorrência, a namorada do jovem contou para os militares que estava na orla com o companheiro quando um homem de camisa preta e barba se aproximou, chamou a vítima pelo nome, sacou uma arma e efetuou dois disparos, que atingiram as costas do rapaz.