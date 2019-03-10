Irmãos morrem após batida entre moto e caminhão na BR 101

Dois irmãos morreram após uma batida entre uma motocicleta e um caminhão na tarde deste domingo (10) no km 428 da BR 101 Sul, no trevo que dá acesso à Atílio Vivácqua, no Sul do Estado. As causas do acidente ainda são desconhecidas.
A Polícia Rodoviária Federal foi comunicada por volta das 15h e uma equipe permanece no local. As vítimas estavam na motocicleta e foram identificadas como Leonardo Rosa de Melo, de 25 anos, e Marcos Vinicius Rosa de Melo.
Eles moravam na localidade de Santa Lúcia, em Presidente Kennedy, a poucos quilômetros do local do acidente. Ainda não há informações sobre o motorista do caminhão.
O impacto da batida foi tão forte que a motocicleta onde as vítimas estavam ficou completamente destruída. A PRF aguarda a perícia para remoção dos corpos para o Serviço Médico Legal.
De acordo com a Eco 101, concessionária que administra a rodovia, a pista do sentido sul está interditada e o tráfego segue pela pista norte e o fluxo do sentido norte pelo acostamento. O trecho está sinalizado e não há registro de lentidão.