Irmãos morrem após batida entre moto e caminhão na BR 101

A moto onde estavam as duas vítimas ficou completamente destruída Crédito: Internauta Gazeta Online

Dois irmãos morreram após uma batida entre uma motocicleta e um caminhão na tarde deste domingo (10) no km 428 da BR 101 Sul, no trevo que dá acesso à Atílio Vivácqua, no Sul do Estado. As causas do acidente ainda são desconhecidas.

A Polícia Rodoviária Federal foi comunicada por volta das 15h e uma equipe permanece no local. As vítimas estavam na motocicleta e foram identificadas como Leonardo Rosa de Melo, de 25 anos, e Marcos Vinicius Rosa de Melo.

Eles moravam na localidade de Santa Lúcia, em Presidente Kennedy, a poucos quilômetros do local do acidente. Ainda não há informações sobre o motorista do caminhão.

O impacto da batida foi tão forte que a motocicleta onde as vítimas estavam ficou completamente destruída. A PRF aguarda a perícia para remoção dos corpos para o Serviço Médico Legal.