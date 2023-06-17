Investigados por roubos a propriedades rurais em Alfredo Chaves são presos em Cachoeiro

Dois de quatro homens investigados pela Polícia Civil por roubo a propriedades rurais de Alfredo Chaves, Sul do Estado, em 2018, foram presos na manhã deste sábado (17), em Cachoeiro de Itapemirim. As prisões e os mandados de busca e apreensão foram realizadas pelo Departamento Especializado em Investigações Criminais (DEIC) e cumpridos nos bairros São Francisco de Assis, Agostinho Simonato, Valão e no distrito de Condurú.
De acordo com a Polícia Civil, um dos investigados já havia sido preso, em flagrante, em 2018. Após o crime, os investigados fugiram para Cachoeiro de Itapemirim.
Durante as prisões, os investigadores da Polícia Civil não apreenderam nada de ilícito nas residências, como armas ou drogas. No entanto, como havia mandados de prisão em aberto, os dois suspeitos foram levados para a Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim e depois encaminhados ao Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro.
Crimes ocorreram em 2018
Os crimes pelos quais a dupla presa é investigada ocorreram nos dias 19 para 20 de novembro de 2018, na região de Cachoeira Alta, Alfredo Chaves. À época, três homens encapuzados armados invadiram uma casa e roubaram quatro celulares.
Em seguida, os criminosos foram em direção a outra propriedade, na mesma região, onde renderam uma mulher. A todo momento, os criminosos ameaçavam a vítima de morte e perguntavam sobre valores — os acusados sabia a rotina da mulher e onde ficavam objetos da casa.
Da segunda casa, os criminosos levaram dois relógios, R$ 2.240,00 em espécie, documentos, cartões, uma espingarda de pressão e um rifle.