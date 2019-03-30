Idoso é espancado por adolescentes em assalto no Morro do Moreno

Rua da casa onde o idoso foi esfaqueado Crédito: Marcelo Prest

Um bancário aposentado de 83 anos foi espancado e esfaqueado durante uma tentativa de assalto, na região do Morro do Moreno, em Vila Velha, no início da noite de sexta-feira (29). Os criminosos, dois adolescentes de 14 e 15 anos, foram detidos logo após ação.

De acordo com a mulher da vítima, uma dona de casa de 81 anos, eram por volta de 18h30 quando o crime aconteceu na rua Angelina Martins Leal. Ela relata que os dois menores foram flagrados pelas câmeras de videomonitoramento da região rondando pela rua, quando observaram a casa e a invadiram pelos fundos.

A esposa tinha ido levar o neto a uma festa de aniversário, e o idoso estava sozinho no momento da ação. A porta dos fundos estava encostada, e a vítima dormia em uma poltrona. Ele foi acordado pelos criminosos, que estavam portando armas brancas - uma faca, uma tesoura e um estilete - e já partiram para cima do idoso, exigindo que ele entregasse dinheiro.

O idoso contou que, na hora do susto, ao acordar com os meninos em cima dele, chegou a pensar que estava tendo um surto, uma alucinação, até acordar e perceber que estava sendo vítima de uma tentativa de assalto. Ele afirmou que não tinha dinheiro no momento e por isso os menores ficaram revoltados e o bateram com socos, facadas e tesouradas. Ele teve cortes superficiais por todo o corpo e um corte mais profundo na região do peito, muitos cortes nas mãos, o que indica que ele tentou se defender.

Fuga

Os criminosos fugiram da residência sem levar nada. Ferido, o idoso conseguiu se arrastar até a porta de casa, onde gritou por socorro. Foi quando a vizinha ouviu, pulou o muro, entrou dentro da residência e abriu o portão para que outros vizinhos pudessem socorrer o morador.

A vítima foi encaminhada para o Hospital de Vila Velha e, prontamente, cerca de dez moradores iniciaram por conta própria buscas na região, inclusive utilizando cães. Na ronda, olharam as imagens de videomonitoramento e verificaram as características físicas dos adolescentes. Os dois acabaram localizados em um matagal próximo à casa invadida.

Os adolescentes foram encaminhados para a segunda Delegacia Regional de Vila Velha, e as armas brancas utilizadas por eles foram localizadas ainda no local do crime.

De acordo com a esposa da vítima, o idoso passou por uma pequena cirurgia e irá realizar uma radiografia no pulmão para verificar se tem líquido para fazer a drenagem. Ela, que chegou minutos depois do crime, diz ter ficado surpresa com a situação do marido.

“Fiquei com o coração apertado ao chegar em casa e ver meu marido naquela situação, pois ele é uma pessoa idosa de cabelos brancos. E a cabeça dele estava tomada por sangue. Nossos filhos querem que a gente se mude já na próxima semana para morar em um apartamento. Fico triste porque é a casa que construímos. Moramos aqui há mais de 30 anos. Fico triste em abandonar a casa onde vivo por causa do medo da violência”, desabafa ela.

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