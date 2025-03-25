Idoso de 70 anos é espancado por motociclista na rua em Anchieta

Um idoso de 70 anos foi agredido a pauladas por um motociclista na tarde de segunda-feira (24), próximo a uma escola, no bairro Justiça II, em Anchieta , Litoral Sul do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, o agressor fugiu do local após o ocorrido.

A vítima foi levada a um pronto-atendimento no município. No local, o idoso contou aos policiais que estava em um ponto de ônibus, aguardando suas netas chegarem da escola, quando o suspeito estacionou a moto, e, portando um pedaço de madeira, passou a agredi-lo. A motivação da agressão não foi informada no registro da Polícia Militar.

O idoso sofreu um corte na cabeça e escoriações no joelho direito e nos cotovelos. Pessoas que presenciaram a agressão tentaram intervir e acionaram a polícia, mas o suspeito fugiu e não foi localizado pelos militares. Os policiais orientaram a vítima e familiares a registrarem o crime junto à Polícia Civil, em uma delegacia.