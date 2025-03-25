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Idoso de 70 anos é espancado por motociclista na rua em Anchieta

Vítima sofreu um corte na cabeça e escoriações no joelho direito e nos cotovelos; suspeito fugiu e não foi localizado pela PM

Publicado em 25 de Março de 2025 às 13:13

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

25 mar 2025 às 13:13
Um idoso de 70 anos foi agredido a pauladas por um motociclista na tarde de segunda-feira (24), próximo a uma escola, no bairro Justiça II, em Anchieta, Litoral Sul do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, o agressor fugiu do local após o ocorrido.
A vítima foi levada a um pronto-atendimento no município. No local, o idoso contou aos policiais que estava em um ponto de ônibus, aguardando suas netas chegarem da escola, quando o suspeito estacionou a moto, e, portando um pedaço de madeira, passou a agredi-lo. A motivação da agressão não foi informada no registro da Polícia Militar.
O idoso sofreu um corte na cabeça e escoriações no joelho direito e nos cotovelos. Pessoas que presenciaram a agressão tentaram intervir e acionaram a polícia, mas o suspeito fugiu e não foi localizado pelos militares. Os policiais orientaram a vítima e familiares a registrarem o crime junto à Polícia Civil, em uma delegacia.
A Polícia Civil foi procurada para saber se o caso é investigado e se o suspeito foi localizado, mas não houve retorno até a publicação deste texto.

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