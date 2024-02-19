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Momentos de tensão

Homem usa faca e faz a ex-namorada e bebê reféns em Iúna

O suspeito, de 18 anos, não aceitou o fim do relacionamento com a mulher, que era babá de uma criança de 1 ano e 8 meses

Publicado em 19 de Fevereiro de 2024 às 12:40

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

19 fev 2024 às 12:40
Uma jovem de 18 anos, que estava trabalhando como babá, no bairro Quilombo, em Iúna, na Região do Caparaó, foi feita refém pelo ex-namorado no último sábado (17). A mulher estava cuidando de uma criança de um ano e oito meses, que também foi ameaçada pelo suspeito. Após cerca de meia hora de negociações com a Polícia Militar, o rapaz foi preso. Ele não teve a identidade informada.
Os momentos de tensão aconteceram no terraço da casa. O caso começou quando vizinhos da jovem chamaram a polícia, pois ouviram gritos de uma mulher sendo agredida no local. Assim que os militares chegaram, ouviram os gritos. A mulher pedia para ser solta, mas o homem a mandava se calar.
A polícia então pediu para que ele abrisse a porta da casa e ao abrir, os militares se depararam com o suspeito muito nervoso e com uma faca de cozinha no pescoço de uma moça. A polícia pediu reforços e começou a negociação, mas sem sucesso.
A refém contou que na casa havia uma criança, um menino de um ano e oito meses, do qual ela era babá e havia pegado a criança naquela manhã. Os militares pediram para libertar a criança, porém, o suspeito pegou o menino no colo e colocou a faca no pescoço do bebê, ameaçando que se não saíssem da casa ele mataria os dois.
O suspeito pediu a presença da mãe e da irmã no local. A mãe do rapaz conseguiu num momento de descuido retirar a arma de suas mãos. Neste momento, militares entraram, o imobilizaram e o levaram para a delegacia regional. A mulher e a criança não estavam feridas. A vítima contou que eles eram namorados e que na terça-feira (13) terminaram o relacionamento, mas ele não aceitava o término.
O bebê foi deixado aos cuidados da avó materna, já que a mãe informou que estava trabalhando fora da cidade e não tinha condições de pegar ele naquele momento.
Segundo a Polícia Civil, o rapaz de 18 anos foi levado à Delegacia Regional de Venda Nova do Imigrante e autuado em flagrante por lesão corporal, ameaça, injúria e cárcere privado, todos na forma da Lei Maria da Penha. Após os procedimentos de praxe, ele foi encaminhado ao sistema prisional.
Ainda segundo a PM, o rapaz possui diversas passagens criminais, dentre elas lesão corporal, tráfico de drogas e confronto armado contra agente do Estado. Durante todo o percurso até a delegacia, o suspeito ainda ameaçava a vítima, falando que sairia em pouco tempo e que iria atrás dela novamente.

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