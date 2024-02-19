Homem usa faca e faz a ex-namorada e bebê reféns em Iúna

Uma jovem de 18 anos, que estava trabalhando como babá, no bairro Quilombo, em Iúna , na Região do Caparaó, foi feita refém pelo ex-namorado no último sábado (17). A mulher estava cuidando de uma criança de um ano e oito meses, que também foi ameaçada pelo suspeito. Após cerca de meia hora de negociações com a Polícia Militar , o rapaz foi preso. Ele não teve a identidade informada.

Os momentos de tensão aconteceram no terraço da casa. O caso começou quando vizinhos da jovem chamaram a polícia, pois ouviram gritos de uma mulher sendo agredida no local. Assim que os militares chegaram, ouviram os gritos. A mulher pedia para ser solta, mas o homem a mandava se calar.

A polícia então pediu para que ele abrisse a porta da casa e ao abrir, os militares se depararam com o suspeito muito nervoso e com uma faca de cozinha no pescoço de uma moça. A polícia pediu reforços e começou a negociação, mas sem sucesso.

A refém contou que na casa havia uma criança, um menino de um ano e oito meses, do qual ela era babá e havia pegado a criança naquela manhã. Os militares pediram para libertar a criança, porém, o suspeito pegou o menino no colo e colocou a faca no pescoço do bebê, ameaçando que se não saíssem da casa ele mataria os dois.

O suspeito pediu a presença da mãe e da irmã no local. A mãe do rapaz conseguiu num momento de descuido retirar a arma de suas mãos. Neste momento, militares entraram, o imobilizaram e o levaram para a delegacia regional. A mulher e a criança não estavam feridas. A vítima contou que eles eram namorados e que na terça-feira (13) terminaram o relacionamento, mas ele não aceitava o término.

O bebê foi deixado aos cuidados da avó materna, já que a mãe informou que estava trabalhando fora da cidade e não tinha condições de pegar ele naquele momento.

Segundo a Polícia Civil, o rapaz de 18 anos foi levado à Delegacia Regional de Venda Nova do Imigrante e autuado em flagrante por lesão corporal, ameaça, injúria e cárcere privado, todos na forma da Lei Maria da Penha. Após os procedimentos de praxe, ele foi encaminhado ao sistema prisional.