Homem é preso por passar a mão em passageira dentro de Transcol

A passageira de 23 anos contou para a polícia que o acusado sentou ao lado dela no coletivo da linha 526 do Transcol. O homem passou a cheirar os cabelos delas e a passar a mão nas pernas dela. A vítima reagiu e a Polícia Militar foi acionada.

O suspeito foi detido por populares até ao Terminal de Campo Grande até a chegada da PM. Os policiais que atenderam à ocorrência descreveram que a passageira estava em estado de choque e chorando muito devido à situação que havia passado. O homem foi levado para a Delegacia Regional de Cariacica, onde prestou depoimento e negou o crime. Pessoas que estavam no ônibus também prestaram depoimento e ele foi autuado por importunação sexual.