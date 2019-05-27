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Cariacica

Homem é preso por passar a mão em passageira dentro de Transcol

Os policiais que atenderam à ocorrência descreveram que a passageira estava em estado de choque e chorando muito devido à situação que havia passado

Publicado em 

27 mai 2019 às 01:09

Publicado em 27 de Maio de 2019 às 01:09

Passageira estava em estado de choque e chorando muito devido à situação que havia passado Crédito: Internauta
Um homem de 41 anos foi preso acusado de importunar sexualmente uma mulher dentro de um coletivo, na tarde deste domingo (26), em Cariacica.
A passageira de 23 anos contou para a polícia que o acusado sentou ao lado dela no coletivo da linha 526 do Transcol. O homem passou a cheirar os cabelos delas e a passar a mão nas pernas dela. A vítima reagiu e a Polícia Militar foi acionada.
> Trio é preso após arrastão em Transcol lotado em Cariacica
O suspeito foi detido por populares até ao Terminal de Campo Grande até a chegada da PM. Os policiais que atenderam à ocorrência descreveram que a passageira estava em estado de choque e chorando muito devido à situação que havia passado. O homem foi levado para a Delegacia Regional de Cariacica, onde prestou depoimento e negou o crime. Pessoas que estavam no ônibus também prestaram depoimento e ele foi autuado por importunação sexual.
Homem é preso por passar a mão em passageira dentro de Transcol
 

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