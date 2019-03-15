Homem é preso acusado de abusar de menina de 9 anos em Pinheiros

De acordo com a Polícia Militar, testemunhas disseram que o homem estava embriagado quando agarrou a criança na praça e a violentou. A menina conseguiu se desvencilhar do acusado e fugiu. A mãe da vítima só soube do crime quando saiu do trabalho, por volta de 16 horas, e acionou a PM.
Militares realizaram buscas na cidade e, após as diligências, o suspeito foi encontrado e recebeu voz de prisão. Ele foi conduzido para a Delegacia de Plantão às 17h30.
Procurada, a Polícia Civil informou que o conduzido foi autuado por importunação sexual e encaminhado para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de São Mateus.