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Estupro de vulnerável

Homem é preso acusado de abusar de menina de 9 anos em Pinheiros

Suspeito estaria bêbado na hora do crime, de acordo com testemunhas. A violência sexual aconteceu na manhã desta quinta-feira (14), em uma praça da cidade.

Publicado em 15 de Março de 2019 às 13:39

Publicado em 

15 mar 2019 às 13:39
Um homem de 40 anos foi preso acusado de abusar sexualmente de uma menina de 9 anos em Pinheiros, região Norte do Estado. O crime aconteceu na manhã desta quinta-feira (15), na praça do bairro Santo Antônio. O suspeito foi preso no final da tarde.
De acordo com a Polícia Militar, testemunhas disseram que o homem estava embriagado quando agarrou a criança na praça e a violentou. A menina conseguiu se desvencilhar do acusado e fugiu. A mãe da vítima só soube do crime quando saiu do trabalho, por volta de 16 horas, e acionou a PM.
Militares realizaram buscas na cidade e, após as diligências, o suspeito foi encontrado e recebeu voz de prisão. Ele foi conduzido para a Delegacia de Plantão às 17h30.
Procurada, a Polícia Civil informou que o conduzido foi autuado por importunação sexual e encaminhado para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de São Mateus.

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