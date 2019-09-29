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Violência

Homem é morto a facadas após briga em Mimoso do Sul

Vítima chegou a ser levada para o hospital do município, mas não resistiu aos ferimentos
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

29 set 2019 às 11:56

Publicado em 29 de Setembro de 2019 às 11:56

Hospital Apóstolo Pedro Crédito: Marcel Alves
Um homem de 31 anos foi assassinado a facadas após uma briga durante a madrugada deste domingo (29) em Mimoso do Sul, no Sul do Estado. A vítima chegou a ser levada para o hospital do município, mas não resistiu aos ferimentos.
Segundo a Polícia Militar, o crime aconteceu na Rua Crispim Braga, bairro Morro da Palha, próximo a um bar, por volta da meia noite. A vítima, Jorge Mario Gomes Pereira, teria se envolvido em uma briga e foi esfaqueado por outro homem, que fugiu logo após o crime.
Populares socorreram Jorge e o levaram para o Hospital Apóstolo Pedro, no município, mas ele morreu horas após dar entrada na unidade. A motivação e o autor do crime ainda são desconhecidos pela polícia.

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