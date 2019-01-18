Homem é assassinado com 15 facadas em Pedro Canário

Corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal de Linhares Crédito: Brunela Alves/Arquivo

Um homem foi encontrado morto após sofrer 15 facadas, em uma rua do bairro Camata, em Pedro Canário , no Norte do Estado. O crime aconteceu na noite desta quinta-feira (17) e chocou parte da população, que se reuniu em volta do corpo. Segundo perícia realizada no local, o homem identificado apenas como Raimundo também teve a cabeça atingida com um paralelepípedo.

Acionada por volta das 22h, a Polícia Militar compareceu ao local, após denúncia sobre uma pessoa caída no chão, possivelmente vítima de arma de fogo. Depois de tomar as medidas cabíveis para manter a cena do crime intacta, a PM acionou a perícia, que constatou que a morte havia sido provocada por golpes de arma branca.

Durante a análise do caso, uma mulher que alegou ser esposa da vítima chegou ao local. Ela, no entanto, passou mal e foi conduzida desacordada para o Hospital Menino Jesus, no centro de Pedro Canário. Segundo nota da Polícia Civil, o corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal de Linhares, para identificação.