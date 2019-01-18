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Violência

Homem é assassinado com 15 facadas em Pedro Canário

Além dos golpes, vítima recebeu uma pancada de paralelepípedo na cabeça

Publicado em 18 de Janeiro de 2019 às 14:53

Publicado em 

18 jan 2019 às 14:53
Corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal de Linhares Crédito: Brunela Alves/Arquivo
Um homem foi encontrado morto após sofrer 15 facadas, em uma rua do bairro Camata, em Pedro Canário, no Norte do Estado. O crime aconteceu na noite desta quinta-feira (17) e chocou parte da população, que se reuniu em volta do corpo. Segundo perícia realizada no local, o homem identificado apenas como Raimundo também teve a cabeça atingida com um paralelepípedo.
Acionada por volta das 22h, a Polícia Militar compareceu ao local, após denúncia sobre uma pessoa caída no chão, possivelmente vítima de arma de fogo. Depois de tomar as medidas cabíveis para manter a cena do crime intacta, a PM acionou a perícia, que constatou que a morte havia sido provocada por golpes de arma branca.
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Durante a análise do caso, uma mulher que alegou ser esposa da vítima chegou ao local. Ela, no entanto, passou mal e foi conduzida desacordada para o Hospital Menino Jesus, no centro de Pedro Canário. Segundo nota da Polícia Civil, o corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal de Linhares, para identificação.
A pedido do perito, o paralelepípedo usado para agredir a vítima ficou sob responsabilidade da guarnição para ser entregue nesta sexta-feira (18) ao Departamento de Polícia Judiciária de Pedro Canário, já que o objeto pode ajudar na investigação do homicídio.

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