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Assalto

Família é feita refém e amarrada durante assalto no interior de Linhares

Cinco pessoas, além de uma criança de três anos, foram amarradas com fios e cordas

Publicado em 

15 fev 2019 às 15:15

Publicado em 15 de Fevereiro de 2019 às 15:15

Ocorrência foi registrada na 16ª Delegacia Regional de Linhares Crédito: Loreta Fagionato
Momentos de pânico e desespero foram vividos por uma família no distrito de Bagueira, na Zona Rural de Linhares, no Norte do Estado. Nesta quinta-feira (14), criminosos armados levaram eletrodomésticos, roupas, brinquedos, dinheiro e até alimentos que estavam na geladeira.
No momento do crime, cinco pessoas estavam na residência, além de uma criança de três anos. Eles foram amarrados com fios e cordas e presos em um banheiro.
De acordo com uma das vítimas, os suspeitos chegaram até a residência por volta das 17h. Neste momento, apenas uma mulher e a criança estavam no local. Ainda com os bandidos na casa, outras três pessoas chegaram e também foram rendidas, amarradas e presas no banheiro. Duas das vítimas chegaram a ser agredidas e precisaram ser levadas para o hospital para receber atendimento médico.
Os suspeitos colocaram todos os pertences roubados em um carro, um Chevrolet Celta, de cor vermelha, de propriedade da vítima, e fugiram.
De acordo com o boletim de ocorrência, o carro roubado foi localizado abandonado com as portas abertas e vários objetos em seu interior. Para a polícia, o gerente da fazenda onde o veículo foi encontrado disse que os criminosos passaram pelo local em alta velocidade. Eles utilizaram uma moto de cor prata para deixar o local.
A Polícia Civil informou, por meio de nota, que investiga todos os casos formalizados, e orienta que as vítimas desse tipo de caso registrem a ocorrência em qualquer delegacia. Até o momento nenhum suspeito foi detido.
 

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