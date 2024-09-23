Dupla é presa em Vitória após furtar Toyota SW4 usando decodificador

Dois homens foram presos após serem flagrados com um Toyota SW4 furtado na Vila Rubim , em Vitória . O mais curioso é que a dupla admitiu ter usado um dispositivo que permite a leitura de dados dos sensores e sistemas do veículo, além de um decodificador de chave para ligar o automóvel. Um dos suspeitos é do Mato Grosso , mesmo Estado das vítimas proprietárias do carro, e teria vindo ao Espírito Santo junto a comparsas para cometer o crime.

Conforme boletim de ocorrência da Polícia Militar , tudo começou na noite de sábado (21), quando policiais do Batalhão de Trânsito faziam uma operação de fiscalização na Vila Rubim, momento em que abordaram o Toyota SW4. No veículo estavam dois homens: um na condução, identificado como Matheus de Lima Souza, e outro, Jordan Soares Santos, no banco do passageiro.

Logo de cara, o motorista disse que não tinha habilitação e que o carro seria do pai dele. Os policiais consultaram no sistema e viram que o veículo pertencia a uma mulher. Ao ser questionado novamente, Matheus confessou que havia acabado de furtar o automóvel em Vitória.

Ainda segundo o boletim de ocorrência, os militares fizeram buscas no veículo e encontraram o dispositivo acoplado e o decodificador de chave. No carro também estavam documentos da proprietária. Os policiais entraram em contato com a vítima, que informou que é de Mato Grosso e estava com o marido no Espírito Santo a trabalho. O companheiro dela, que estava na Praia do Canto , foi avisado e chegou até a Vila Rubim com a chave original do automóvel.

"A gente esteve a trabalho aqui e nosso veículo foi furtado assim que a gente parou em uma lanchonete. A gente não acredita que aconteceu tudo ainda, não caiu a ficha, mas a gente agradece a polícia por ter auxiliado", disse Luiz Fernando Batistel, em um vídeo gravado pela Polícia Militar (confira acima).

Segundo a PM, além do dispositivo usado para ligar o veículo, foram encontrados dentro do carro ferramentas como alicate, chave de fenda, chave Phillips e chave estrela.

Suspeitos usaram decodificador de chave para ligar o automóvel furtado

Quadrilha de Mato Grosso

Jordan, que estava no banco do passageiro, disse aos militares que foi procurado por três suspeitos do Mato Grosso, sendo o motorista um deles, para guiá-los até um local ermo onde deixariam veículos furtados por algum tempo. Ele ia receber R$ 500 pelo "serviço".

Ele ainda afirmou que guiaria o motorista até a Estrada do Tanque, entre os bairros Alzira Ramos e Padre Gabriel, em Cariacica. Enquanto isso, os outros dois suspeitos do Mato Grosso estariam a bordo de uma caminhonete S10 branca e placas do Paraguai.