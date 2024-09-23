Dupla é presa em Vitória após furtar Toyota SW4 usando decodificador

Dois homens foram presos após serem flagrados com um Toyota SW4 furtado na Vila Rubim, em Vitória. O mais curioso é que a dupla admitiu ter usado um dispositivo que permite a leitura de dados dos sensores e sistemas do veículo, além de um decodificador de chave para ligar o automóvel. Um dos suspeitos é do Mato Grosso, mesmo Estado das vítimas proprietárias do carro, e teria vindo ao Espírito Santo junto a comparsas para cometer o crime.
Conforme boletim de ocorrência da Polícia Militar, tudo começou na noite de sábado (21), quando policiais do Batalhão de Trânsito faziam uma operação de fiscalização na Vila Rubim, momento em que abordaram o Toyota SW4. No veículo estavam dois homens: um na condução, identificado como Matheus de Lima Souza, e outro, Jordan Soares Santos, no banco do passageiro.
Logo de cara, o motorista disse que não tinha habilitação e que o carro seria do pai dele. Os policiais consultaram no sistema e viram que o veículo pertencia a uma mulher. Ao ser questionado novamente, Matheus confessou que havia acabado de furtar o automóvel em Vitória.
Ainda segundo o boletim de ocorrência, os militares fizeram buscas no veículo e encontraram o dispositivo acoplado e o decodificador de chave. No carro também estavam documentos da proprietária. Os policiais entraram em contato com a vítima, que informou que é de Mato Grosso e estava com o marido no Espírito Santo a trabalho. O companheiro dela, que estava na Praia do Canto, foi avisado e chegou até a Vila Rubim com a chave original do automóvel.
"A gente esteve a trabalho aqui e nosso veículo foi furtado assim que a gente parou em uma lanchonete. A gente não acredita que aconteceu tudo ainda, não caiu a ficha, mas a gente agradece a polícia por ter auxiliado", disse Luiz Fernando Batistel, em um vídeo gravado pela Polícia Militar (confira acima).
Segundo a PM, além do dispositivo usado para ligar o veículo, foram encontrados dentro do carro ferramentas como alicate, chave de fenda, chave Phillips e chave estrela.
Suspeitos usaram decodificador de chave para ligar o automóvel furtado
Quadrilha de Mato Grosso
Jordan, que estava no banco do passageiro, disse aos militares que foi procurado por três suspeitos do Mato Grosso, sendo o motorista um deles, para guiá-los até um local ermo onde deixariam veículos furtados por algum tempo. Ele ia receber R$ 500 pelo "serviço".
Ele ainda afirmou que guiaria o motorista até a Estrada do Tanque, entre os bairros Alzira Ramos e Padre Gabriel, em Cariacica. Enquanto isso, os outros dois suspeitos do Mato Grosso estariam a bordo de uma caminhonete S10 branca e placas do Paraguai.
O objetivo, segundo ele, era levar o Toyota SW4 para o país vizinho. A dupla foi levada para a Delegacia Regional de Vitória. Em nota, a Polícia Civil disse que os dois foram autuados em flagrante por furto qualificado e encaminhados para o Centro de Triagem de Viana (CTV).