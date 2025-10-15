Cuidadora tem rosto cortado com copo de cerveja pelo companheiro em Cariacica

Publicado em 15 de outubro de 2025 às 11:48
Uma cuidadora de 42 anos foi agredida no rosto com um copo de cerveja na noite de terça-feira (14), em São Francisco, Cariacica. Segundo a vítima, o agressor é seu companheiro, um pedreiro de 45 anos.
Ela contou à reportagem da TV Gazeta que o homem estava bêbado e a ameaçando. “Do nada ele começou a me agredir, apertou meu pescoço primeiro, depois foi à cozinha, voltou e me bateu com o copo. Foi tão rápido que saltei e senti quando o sangue jorrou”, disse a mulher.
Ainda conforme a vítima, o suspeito queria que ela ficasse trancada em casa, mas, ao começar a gritar, ele se assustou e fugiu.
A mulher sofreu um corte profundo e foi socorrida por uma viatura da Polícia Militar até o Pronto Atendimento de Alto Lage. Em seguida, foi transferida para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória.
Para a reportagem da TV Gazeta, ela contou que manteve um relacionamento de cerca de cinco anos com o agressor. Após um período separada, voltou a morar com ele há quase um mês, em Cariacica.
XVítima
A Polícia Civil informou que o caso está sendo investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM). Até o momento, nenhum suspeito foi detido. Informações que possam ajudar nas investigações podem ser repassadas, de forma anônima, por meio do Disque-Denúncia 181.
* Com informações de Priciele Venturini, da TV Gazeta.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o