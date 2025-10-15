Ferida profunda

Cuidadora tem rosto cortado com copo de cerveja pelo companheiro em Cariacica

Vítima de 42 anos sofreu um corte profundo no rosto após ser atacada dentro de casa. Suspeito fugiu e ainda não foi localizado

Publicado em 15 de outubro de 2025 às 11:48

Uma cuidadora de 42 anos foi agredida no rosto com um copo de cerveja na noite de terça-feira (14), em São Francisco, Cariacica. Segundo a vítima, o agressor é seu companheiro, um pedreiro de 45 anos.

Cuidadora é agredida com copo de cerveja pelo companheiro em Cariacica Crédito: Archimedis Patrício

Ela contou à reportagem da TV Gazeta que o homem estava bêbado e a ameaçando. “Do nada ele começou a me agredir, apertou meu pescoço primeiro, depois foi à cozinha, voltou e me bateu com o copo. Foi tão rápido que saltei e senti quando o sangue jorrou”, disse a mulher.

Ainda conforme a vítima, o suspeito queria que ela ficasse trancada em casa, mas, ao começar a gritar, ele se assustou e fugiu.

A mulher sofreu um corte profundo e foi socorrida por uma viatura da Polícia Militar até o Pronto Atendimento de Alto Lage. Em seguida, foi transferida para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória.

Para a reportagem da TV Gazeta, ela contou que manteve um relacionamento de cerca de cinco anos com o agressor. Após um período separada, voltou a morar com ele há quase um mês, em Cariacica.

Na primeira semana que estava aqui, já começou a agir da mesma forma: ciúmes, me insultando, xingando e depois pedindo desculpas, dizendo que não ia mais fazer. Só que dessa vez é a última. Agora chega. Já vou pedir uma medida protetiva X Vítima

A Polícia Civil informou que o caso está sendo investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM). Até o momento, nenhum suspeito foi detido. Informações que possam ajudar nas investigações podem ser repassadas, de forma anônima, por meio do Disque-Denúncia 181.

* Com informações de Priciele Venturini, da TV Gazeta.

