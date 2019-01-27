Corpo não identificado é encontrado boiando no mar em Vila Velha

Corpo foi encontrado no mar, na direção do Morro do Moreno Crédito: Carlos Alberto Silva

Um corpo foi encontrado boiando no mar, próximo ao Morro do Moreno, em Vila Velha, no início da tarde deste domingo (27). Segundo os bombeiros, que retiraram o corpo da água, ainda não foi possível identificar a vítima.

Segundo a polícia, o corpo, encontrado por volta de meio-dia, é de um homem de, aproximadamente, 1,80m, moreno e com idade entre 40 e 50 anos. A vítima usava uma bermuda listrada, em branco, preto e cinza, e não apresentava sinais de violência.