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Corpo não identificado é encontrado boiando no mar em Vila Velha

Segundo a polícia, bombeiros retiraram o corpo da água mas vítima ainda não foi identificada

Publicado em 27 de Janeiro de 2019 às 18:47

Publicado em 

27 jan 2019 às 18:47
Corpo foi encontrado no mar, na direção do Morro do Moreno Crédito: Carlos Alberto Silva
Um corpo foi encontrado boiando no mar, próximo ao Morro do Moreno, em Vila Velha, no início da tarde deste domingo (27). Segundo os bombeiros, que retiraram o corpo da água, ainda não foi possível identificar a vítima.
Segundo a polícia, o corpo, encontrado por volta de meio-dia, é de um homem de, aproximadamente, 1,80m, moreno e com idade entre 40 e 50 anos. A vítima usava uma bermuda listrada, em branco, preto e cinza, e não apresentava sinais de violência.
De acordo com a perícia, o homem possui uma tatuagem na panturrilha esquerda, mas como a pele já estava descamada não dá para identificar o desenho. Investigadores da DHPP e peritos da Polícia Civil foram ao local, mas não encontraram nada que identifique a vítima.

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