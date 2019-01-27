Corpo não identificado é encontrado boiando no mar em Vila Velha

Um corpo foi encontrado boiando no mar, próximo ao Morro do Moreno, em Vila Velha, no início da tarde deste domingo (27). Segundo os bombeiros, que retiraram o corpo da água, ainda não foi possível identificar a vítima.
Segundo a polícia, o corpo, encontrado por volta de meio-dia, é de um homem de, aproximadamente, 1,80m, moreno e com idade entre 40 e 50 anos. A vítima usava uma bermuda listrada, em branco, preto e cinza, e não apresentava sinais de violência.
De acordo com a perícia, o homem possui uma tatuagem na panturrilha esquerda, mas como a pele já estava descamada não dá para identificar o desenho. Investigadores da DHPP e peritos da Polícia Civil foram ao local, mas não encontraram nada que identifique a vítima.