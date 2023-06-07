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Novo Império

Coroa gigante é furtada e escola de samba do ES faz apelo nas redes sociais

A alegoria, que abre os desfiles da Novo Império, foi furtada do terreno onde estava guardada, próximo ao Sambão do Povo, em Vitória
Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

07 jun 2023 às 06:30

Publicado em 07 de Junho de 2023 às 06:30

Comissão de frente da Novo Império
Coroa usada na comissão de frente da Novo Império foi furtada Crédito: Carlos Alberto Silva
A escola de samba Novo Império, que fica na região de Caratoíra, em Vitória, fez um apelo nas redes sociais após uma de suas alegorias mais importantes,  uma coroa gigante que abre os desfiles da agremiação, ser furtada. Segundo a escola, a coroa estava guardada em um terreno próximo ao Sambão do Povo, também na Capital.
No texto publicado, a agremiação informa que os únicos vestígios que sobraram foram o material que servia como adereço do símbolo e que teria sido queimado.
A diretoria da Novo Império afirmou que já acionou a Prefeitura de Vitória, solicitando as imagens, na tentativa de identificar quem furtou a coroa, mas, ainda assim, pede que qualquer pessoa que tenha notícias sobre a alegoria possa entrar em contato com a escola.

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