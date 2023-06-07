Coroa gigante é furtada e escola de samba do ES faz apelo nas redes sociais

A escola de samba Novo Império, que fica na região de Caratoíra, em Vitória, fez um apelo nas redes sociais após uma de suas alegorias mais importantes, uma coroa gigante que abre os desfiles da agremiação, ser furtada. Segundo a escola, a coroa estava guardada em um terreno próximo ao Sambão do Povo, também na Capital.
No texto publicado, a agremiação informa que os únicos vestígios que sobraram foram o material que servia como adereço do símbolo e que teria sido queimado.
A diretoria da Novo Império afirmou que já acionou a Prefeitura de Vitória, solicitando as imagens, na tentativa de identificar quem furtou a coroa, mas, ainda assim, pede que qualquer pessoa que tenha notícias sobre a alegoria possa entrar em contato com a escola.